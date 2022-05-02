Domenec Torrent’ten 26 milyon TL’lik tazminat oyunu!





Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan ancak mahkemenin tedbir kararı sebebiyle gerçekleşmeyen genel kurulda aday olan iki başkan adayı Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'nun çalışmayı düşünmediği açıkladığı, mevcut başkan Burak Elmas'ın da performansından memnun olmadığı Torrent'in bu açıklamaları bilinçli olarak yaptığı ve kendisini kovdurmak için böyle bir çıkışa imza attığı öne sürüldü.