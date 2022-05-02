Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fırtına’nın yeni sloganı: O sene bu sene bundan sonra her sene! Trabzonspor lige ambargo koyma planları yapıyor

    1976 ile 1981 yılları arasında 5 kez şampiyonluk yaşayan Trabzonspor, bu sezonki zaferiyle birlikte yeniden lige ambargo koymanın planlarını yapıyor... Abdullah Avcı ile Süper Kupa ve Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Fırtına'da Başkan Ahmet Ağaoğlu seri şampiyonluklar için yoğun mesai harcıyo.

    Bu daha başlangıç

    Anadolu'dan çıkan ilk şampiyon olarak Süper Lig'de bir devrimi gerçekleştiren Trabzonspor yeni zaferiyle birlikte gözünü kararttı! İkinci Lig'den 1. Lig'e çıktıktan sonra 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979,
    1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında lige ambargo koyan Fırtına 1984 yılından 38 yıl sonra 7. şampiyonluğunu kazandı. Karadeniz Fırtınası'nda hedef yeniden seri şampiyonluklar...



    YENİ SEZON ÖNCESİ HER ŞEY HAZIR
    Karadeniz Fırtınası'nda Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı yeni şampiyonluklar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon transferlerini rakiplerinden önce tamamlayan ve kampa yetiştiren Bordo- Mavililer, az para ve doğru planlamayla sonuca gitti. Yeni sezon öncesi de kamp yerinden, transfer edilecek isimlere kadar her şey belli.



    KUPA KAZANMAYA ALIŞTI
    Abdullah Avcı ile birlikte Süper Kupa kazanan Trabzonspor, Süper Lig'de de mutlu sona ulaştı. Tarihinde elde ettiği şampiyonlukları peş peşe yaşayan Trabzonspor yeniden başarılı bir döneme girmiş oldu. Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fırtına, sezonu iki kupayla tamamlayabilir.



        ABDULLAH AVCI İLE YENİ REKOR PEŞİNDE
        Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un en çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru şansı sürüyor. Ligin bitimine 3 hafta kala 9 puanlık fark yakalayan Karadeniz ekibi, 12 puanlık rekorun 3 puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray, 1987- 1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçmişti.



        TÜRK FUTBOLUNUN ZİRVESİNE GERİ DÖNÜYOR
        Trabzonspor'un şampiyonluğu dünya basınında da geniş yer buldu. L'Equipe Gazetesi, "Trabzonspor, Türk futbolunun zirvesine geri dönüyor" ifadesini kullandı. İspanyol Marca da Trabzonspor'un şampiyonluğuna geniş yer ayırdı. Marca, "Trabzonspor Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiynluğunu ilan etti. Bordo Mavililer, İstanbul'un hakimiyetini kırdı" başlığını attı.



        BOĞAZ BORDO-MAVİ
        Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. İstanbul, Bordo-Mavili renklere boyandı Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da büyük bir coşku yaşanıyor. Karadeniz Fırtınası'na gönül veren taraftarlar sabahın ilk ışıklarına kadar şampiyonluğu kutladı. Maçtan sonra Trabzonspor'un renkleriyle ışıklandırılan İstanbul Boğazı'nı dün de Bordo-Mavi renkli bayrak süsledi. Bilindiği gibi Trabzonspor- Antalyaspor maçından sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Köprüsü Bordo-Mavili renklerle ışıklandırılmıştı. Trabzonspor yaptığı paylaşımda, "Dalga Dalga Fırtına! Bordo-Mavili bayrağımız İstanbul Boğazı'nda..." ifadeleri kullanıldı.



            6 YILDIZ 55 GOLLE BÜYÜK KATKI VERDİ
            Ligde 35 haftalık dönemde 65 kez rakip fileleri havalandıran Fırtına'da, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibinin hücum hattında yer alan Cornelius 15, Nwakaeme 11, Djaniy 9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7, Visca 5 olmak üzere toplam 55 gole imza attılar. 6 oyuncunun performansı Trabzon'u şampiyonluğa taşıdı.



            DORUKHAN TARİHE GEÇTİ
            Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan ve sözleşmesinin bitmesinin ardından Trabzonspor'a transfer olan milli futbolcu Dorukhan Toköz, bordomavili formayla da şampiyonluk yaşadı. Dorukhan Toköz ligde iki sene üst üste farklı takımla şampiyon olan ikinci Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Yıldız oyuncu bu sezonki şampiyonluğa büyük katkı sağladı.



            YEREL MEDYA AŞKA GELDİ!
            Trabzon yerel medyası, şampiyonluk sonrası adeta kendinden geçti. Taka Gazetesi, "Trabzonspor'umuzun tertemiz şampiyonluğu kutlu olsun. Sen onurlu bir şehrin en gür sesisin... Sen inancın, sen aşkın tek adresi, sen bizim kalbimizin ilk sahibisin... Sen şampiyonlukların daha ötesisin" başlığını attı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İBB’nin sorumluluk alanındaki mezarlıkta su kuyruğu
            Haberler Spor Fırtına’nın yeni sloganı: O sene bu sene bundan sonra her sene! Trabzonspor lige ambargo koyma planları yapıyor
                SON DAKİKA