Fırtına’nın yeni sloganı: O sene bu sene bundan sonra her sene! Trabzonspor lige ambargo koyma planları yapıyor





YENİ SEZON ÖNCESİ HER ŞEY HAZIR

Karadeniz Fırtınası'nda Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı yeni şampiyonluklar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon transferlerini rakiplerinden önce tamamlayan ve kampa yetiştiren Bordo- Mavililer, az para ve doğru planlamayla sonuca gitti. Yeni sezon öncesi de kamp yerinden, transfer edilecek isimlere kadar her şey belli.