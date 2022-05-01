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    • Spor
    • 01.05.2022 19:51
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    • 01.05.2022 19:51
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    Galatasaray Sivasspor CANLI MAÇ İZLE! GS Sivasspor maçı izle bedava kesintisiz şifresiz! HD İZLE

    Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam Galatasaray ve Sivasspor karşı karşıya geliyor. Hakem Kadir Sağlam yönetiminde NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimiz üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Ramazan Bayramı'nın arifesinde kırmızı-beyazlıları mağlup ederek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi istiyor. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı nasıl canlı izlenir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Galatasaray Sivasspor CANLI MAÇ İZLE!

    Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u sahasında ağırlayacak. Hakem Kadir Sağlam yönetiminde NEF Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. İşte Galatasaray Sivasspor CANLI MAÇ İZLE! GS Sivasspor maçı izle bedava kesintisiz şifresiz! HD İZLE

    Galatasaray Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Hakem Kadir Sağlam yönetiminde NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

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    Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Semih, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Emre, Kerem, Babel, Gomis

    Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel



    MARCAO CEZALI DURUMDA

    Ramazan Bayramı'nın arifesinde kırmızı-beyazlıları mağlup ederek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi istiyor. Cimbom'da sakatlıkları bulunan kaleci Pena ile sağ bek Omar Elabdellaoui dışında sarı kart cezalısı Marcao da forma giyemeyecek.


        SAKATLIĞA RAĞMEN GOL GELMİŞTİ

        Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçı 1-0 kaybetmişti. O karşılaşmada sarı-kırmızılıların santrforu Mbaye Diagne'ye yapılan net penaltı hakem Ümit Öztürk ve VAR tarafından es geçilmişti. Maçı 80. dakikada Fajr'ın golüyle kaybeden Cimbom'da, gol pozisyonu öncesi Luyindama'nın Muslera'yı sakatlamasıyla takım büyük yara almıştı. Sarı-kırmızılılar rövanş maçını kazanıp, rakibiyle arasındaki puan farkını da 5'e yükseltmeyi amaçlıyor.

        4 İSİM KART SINIRINDA

        Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Ryan Babel ve Emre Kılınç bugün Sivasspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Başakşehir maçında görev alamayacak. Aslan, 7 Mayıs'ta turuncu-lacivertlilerle deplasmanda karşılaşacak.

        TOPLAM 42 BİN BİLET SATILDI

        Sarı-kırmızılı taraftarlar Avrupa Ligi'nde Barcelona ile yapılan rövanş maçı öncesi çıkan 6'lı bilete ilgi gösterip 25 bin kombine satın almıştı. Sivasspor karşılaşması için toplam 42 bin biletin satın alındığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı seyircilerin bugün stadyumu yine tıklım tıklım doldurması bekleniyor.
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        Haberler Spor Galatasaray Sivasspor CANLI MAÇ İZLE! GS Sivasspor maçı izle bedava kesintisiz şifresiz! HD İZLE
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