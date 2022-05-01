Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u sahasında ağırlayacak. Hakem Kadir Sağlam yönetiminde NEF Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. İşte Galatasaray Sivasspor CANLI MAÇ İZLE! GS Sivasspor maçı izle bedava kesintisiz şifresiz! HD İZLE
Galatasaray Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Hakem Kadir Sağlam yönetiminde NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
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Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Semih, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Emre, Kerem, Babel, Gomis
Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel
MARCAO CEZALI DURUMDA
Ramazan Bayramı'nın arifesinde kırmızı-beyazlıları mağlup ederek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi istiyor. Cimbom'da sakatlıkları bulunan kaleci Pena ile sağ bek Omar Elabdellaoui dışında sarı kart cezalısı Marcao da forma giyemeyecek.