Galatasaray Sivasspor CANLI MAÇ İZLE! GS Sivasspor maçı izle bedava kesintisiz şifresiz! HD İZLE



SAKATLIĞA RAĞMEN GOL GELMİŞTİ



Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçı 1-0 kaybetmişti. O karşılaşmada sarı-kırmızılıların santrforu Mbaye Diagne'ye yapılan net penaltı hakem Ümit Öztürk ve VAR tarafından es geçilmişti. Maçı 80. dakikada Fajr'ın golüyle kaybeden Cimbom'da, gol pozisyonu öncesi Luyindama'nın Muslera'yı sakatlamasıyla takım büyük yara almıştı. Sarı-kırmızılılar rövanş maçını kazanıp, rakibiyle arasındaki puan farkını da 5'e yükseltmeyi amaçlıyor.



4 İSİM KART SINIRINDA



Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Ryan Babel ve Emre Kılınç bugün Sivasspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Başakşehir maçında görev alamayacak. Aslan, 7 Mayıs'ta turuncu-lacivertlilerle deplasmanda karşılaşacak.