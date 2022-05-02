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    • Spor
    • 02.05.2022 11:45
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    • 02.05.2022 11:45
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    Trabzonspor'un efsane ismi Şenol Güneş'ten bordo-mavililere kutlama

    Trabzonspor’un efsane ismi Şenol Güneş, yaptığı açıklamayla Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan bordo mavili kulübü tebrik etti.

    Trabzonspor’un efsanesinden kutlama

    Deneyimli teknik direktörün açıklaması şu şekilde:

    "Spor Toto Süper Lig 2021 – 2022 Ahmet Çalık Sezonu'nun bitimine 3 hafta kala oynanan müsabakalar sonrasında Trabzonspor, topladığı puanlarla şampiyonluğunu garantileyerek, haklı ve büyük bir başarının sahibi olmuştur. Söz konusu başarının gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu olmak üzere yönetim kurulunu, takımın sevk ve idaresinden sorumlu Teknik Direktör Sayın Abdullah Avcı ile heyetini, sahada alın terleriyle emek veren futbolcuları, tüm personeli, kulüp çalışanlarını, taraftarları ve camiayı tebrik ediyor, ülkemizi uluslararası arenada da en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımı vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle tüm futbolseverlerin, Türk futbol ailesinin, milletimizin, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu, fair play ve barış ruhu çerçevesinde nice bayramları birlikte yaşamayı temenni ediyorum. Saygılarımla."

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