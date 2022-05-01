Trabzonspor’un şampiyonluğu Avrupa manşetlerinde

MARCA: TRABZONSPOR TARİH YAZDI VE SÜPER LİG ŞAMPİYONU OLDU

İspanyol Marca da Trabzonspor'un şampiyonluğuna geniş yer ayırdı. Marca, "Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiynluğunu ilan etti. Bordo Mavililer, İstanbul'un hakimiyetini kırdı" ifadelerini kullandı.

Haberin detayında ise "Cornelius ve Tokoz'un golleri İstanbul'un hakimiyetine son veren bir başarıya imza attı. Galatasaray (22 Lig), Fenerbahçe (19), Beşiktaş (16) ve İstanbul Başakşehir (bir) Türkiye'deki son şampiyonlukları paylaşmıştı... ta ki Trabzon takımı hepsini şampiyon olarak yenene kadar." denildi.