Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa manşetlerinde
Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak yıllar sonra şampiyonluk hasretine son verdi. Bordo-mavili ekibin şampiyonluğunu ilan etmesi Avrupa basınında da geniş yer buldu.
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer 38 yıl aranın ardından mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor, 1 puanın şampiyonluk için yeteceği karşılaşmada sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak tarihinin 7. şampiyonluğunu elde etti.
Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Alman, İtalyan ve İspanyol basınında Bordo Mavililerin tarihi zaferine geniş yer verildi.
KİCKER: 12 YIL SONRA BİR İLK
Almanya'dan Kicker, türkiye'de 12 yıl sonra bir İstanbul takımının şampiyon olamadığına vurgu yaptı. Haberde "2010'dan beri zirve ilk kez İstanbul kulübü yok. Trabzonspor, Türkiye şampiyonu" başlığını kullandı. Haberin detayında ise "Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe 'nin önünde şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye şampiyonu oldu" ifadelerine yer verildi.
MARCA: TRABZONSPOR TARİH YAZDI VE SÜPER LİG ŞAMPİYONU OLDU
İspanyol Marca da Trabzonspor'un şampiyonluğuna geniş yer ayırdı. Marca, "Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiynluğunu ilan etti. Bordo Mavililer, İstanbul'un hakimiyetini kırdı" ifadelerini kullandı.
Haberin detayında ise "Cornelius ve Tokoz'un golleri İstanbul'un hakimiyetine son veren bir başarıya imza attı. Galatasaray (22 Lig), Fenerbahçe (19), Beşiktaş (16) ve İstanbul Başakşehir (bir) Türkiye'deki son şampiyonlukları paylaşmıştı... ta ki Trabzon takımı hepsini şampiyon olarak yenene kadar." denildi.
MUNDO DEPORTİVO: TRABZONSPOR 38 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU
İspanyol Mundo Deportivo, Trabzonspor'un 38 yıl sonra mutlu sona ulaştığını okuyucularına aktardı.
Haberde "Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra Türkiye Ligi şampiyonu ilan edildi. 1983-84'ten beri Trabzonspor şampiyonluğu kazanamadı. Bu, tarihinin yedinci lig kupası ama Kupa ve Süper Kupa'yı eklerseniz, ülkedeki yirmi beşinci kupa sevinci." ifadeleri kullanıldı.Trabzonspor'un türkiye'de 7. kez mutlu sona ulaştığına vurgu yapan Marcao "65 yıllık Süper Lig'de sadece İstanbul dışından iki takım lig şampiyonu oldu. Bursaspor (2009-10) ile 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984 ve 2022 yıllarında Trabzonspor... Bordo Mavili kulüp Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından listede dördüncü sıradalar." ifadelerine yer verildi.