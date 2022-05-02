Galatasaray'ın Sivasspor mağlubiyeti sonrası spor yazarlarından sert sözler: Oyun okuma özürlü çapsız
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Galatasaray'da fatura Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Domenec Torrent'e kesildi. Spor yazarları iki ismi sert bir şekilde eleştirirken seçim krizinin de takımı olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulundular.
LEVENT TÜZEMEN YÖNETİM NEYSE TAKIM DA O!
Sözünü tutmayan bir yönetim, gençlik devrimi palavrasıyla yapılan kalitesiz kadro mühendisliği, Burak Elmas'ın hâlâ nedenini açıklamadığı Fatih Terim'le yolların ayrılması, güçlü yöneticilerin istifa etmeleri, çapsız, yeteneksiz, bilgisiz oyun okuma özürlü Torrent'in kurtarıcı olarak Galatasaray'ın başına getirilmesi...
İdari ibra olmayacağını bildiği halde mali kongrede "İstifa etmeyeceğim" diyerek Galatasaray'ı kaoslara ve krizlere götüren Burak Elmas, maalesef söz verdiği halde Galatasaray mahkeme kapılarında süründürüyor.
Galatasaray'ın bu sezon ligdeki ruh hali, oynadığı oyun, elde ettiği başarılar Burak Elmas ve yönetimiyle aynı paralelde yürüyor. Sivasspor yenilgisi; yönetim, teknik adam ve futbolcular dahil Galatasaray'daki sezonun özetidir.
Yönetimi tükenmiş bir Galatasaray'ın, oyuncularının da teslimiyetçi olmaları doğaldır. Sivas maçında sahada dökülen oyuncuları göremeyen, Emre Kılınç ve Babel'e kement atamayan, Halil ve Mostafa Mohamed gibi genç oyunculara güvenmeyen Torrent maalesef yenilgiye davetiye çıkardı. Özellikle futbolu bırakmış Semih'i stoper olarak kullanması büyük hataydı.