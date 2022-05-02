2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, Kayseri'yi deplasmanda devirdi





ISMAEL: BÖYLE KART GÖRÜLMEZ

Valerien Ismael, "Rosier, sarı kartı görmeyebilirdi. Biraz daha disiplinli olması gerekiyordu" ifadesini kullandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael maç sonunda Rosier'i eleştirdi. Ismael,"Rosier, bugün sarı kartı görmeyebilirdi. Bu, kabul edilebilir bir durum değil. Sonraki maçın önemini düşünürsek biraz daha disiplinli olması gerekiyordu" dedi. Ismael şu ifadeleri kullandı: "Henüz tatile çıkmadık. Bu oyunu %80 tempoyla oynayamayız. Önümüzdeki hafta F.Bahçe maçımız var. Biz Beşiktaş'ız, bu formayı giyen her futbolcudan her şeyini vermesini bekleriz." dedi.