2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, Kayseri'yi deplasmanda devirdi

Kartal deplasmanda güldü... Son iki haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, Kayseri'yi 3-2 yenmeyi başardı. 19. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, Lung topu kornere gönderdi. 23. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Thiam penaltıdan golü attı: 1-0.
RIDVAN POZİSYONU HARCADI
36. dakikada ceza sahasında topla buluşan Atiba, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Rıdvan Yılmaz'a ortaladı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
LUNG'DAN ÖNEMLİ KURTARIŞ
45+1. dakikada Emirhan İlkhan'ın ceza sahası dışından sert şutunu Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. 50. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Serdar kafayla golü attı: 1-1.