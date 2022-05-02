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    2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, Kayseri'yi deplasmanda devirdi

    23. dakikada Thiam'ın penaltı golüyle geriye düşen Beşiktaş, 50'de Serdar Saatçi ile 1-1'i yakaladı... 71'de oyuna giren N'Koudou 75 ve 78'de attığı iki golle maçı 3-1'e taşıdı. Uzatmada Cardoso skoru belirledi...

    Kartal’ın dönüşü!

    Kartal deplasmanda güldü... Son iki haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, Kayseri'yi 3-2 yenmeyi başardı. 19. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, Lung topu kornere gönderdi. 23. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Thiam penaltıdan golü attı: 1-0.



    RIDVAN POZİSYONU HARCADI
    36. dakikada ceza sahasında topla buluşan Atiba, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Rıdvan Yılmaz'a ortaladı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.



    LUNG'DAN ÖNEMLİ KURTARIŞ
    45+1. dakikada Emirhan İlkhan'ın ceza sahası dışından sert şutunu Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. 50. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Serdar kafayla golü attı: 1-1.



        N'KOUDOU GİRDİ, İŞİ BİTİRDİ
        75. dakikada N'Koudou yerden bir vuruşla Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. 78'de Kartal penaltı kazandı. N'Koudou penaltıdan farkı ikiye çıkardı: 1-3. 90+6'da Cardoso skoru belirledi: 2-3.



        ISMAEL: BÖYLE KART GÖRÜLMEZ
        Valerien Ismael, "Rosier, sarı kartı görmeyebilirdi. Biraz daha disiplinli olması gerekiyordu" ifadesini kullandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael maç sonunda Rosier'i eleştirdi. Ismael,"Rosier, bugün sarı kartı görmeyebilirdi. Bu, kabul edilebilir bir durum değil. Sonraki maçın önemini düşünürsek biraz daha disiplinli olması gerekiyordu" dedi. Ismael şu ifadeleri kullandı: "Henüz tatile çıkmadık. Bu oyunu %80 tempoyla oynayamayız. Önümüzdeki hafta F.Bahçe maçımız var. Biz Beşiktaş'ız, bu formayı giyen her futbolcudan her şeyini vermesini bekleriz." dedi.



        ROSİER VE MONTERO CEZALI
        BEŞİKTAŞ savunmasının iki önemli ismi Rosier ve Montero dün cezalı duruma düştü. 4. sarı kartını gören iki yıldız, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.


        PENALTI YAPTIRMAK WELINTON'UN İŞİ!
        Maçın ilk yarısında penaltıya sebebiyet veren Welinton geleneği sürdürdü!.. Brezilyalı stoper böylece son 4 sezonda 12 penaltı yapmış oldu. Beşiktaş cephesi penaltı öncesi faul itirazı yaptı.

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        Haberler Spor 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, Kayseri'yi deplasmanda devirdi
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