G.Saray'da seçimler iptal edildi… Divan kurulu ise 'hemen seçim kararı alınmalı' mesajı verdi

Galatasaray'da seçime sayılı saatler kala iptal kararı çıkmış ve sonrasında camia karışmıştı... Bu karar üzerine dün Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, başkan Burak Elmas ve yönetim kurulunun 21-28 Mayıs tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gitmesi için tavsiye kararı almak adına divan üyelerine bir oylama sundu. Oylama sonucunda, Galatasaray Kulübü'nün divan üyeleri, mevcut yönetimin seçimli genel kurula gitmesi yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı. Başkan Burak Elmas ise Divan'daki tepkiler üzerine akşam saatlerinde açıklama yaptı. Galatasaray Başkanı, mahkeme tarafından tedbir kararı konulan ve iptal edilen başkanlık seçiminin yeni tarihini açıkladı. Elmas, seçimi 4-11 Haziran tarihlerinde yapmayı planladıklarını söyledi. Başkan Elmas, "Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim'edir, o da çıksın konuşsun" dedi.



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