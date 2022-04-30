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    • Spor
    • 30.04.2022 18:31
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    • 30.04.2022 18:47
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    Son dakika: Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu! Başkan Burak Elmas açıkladı

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 30 Nisan yapılması planlanan seçimin iptal olmasının ardından açıklamalarda bulundu. "Bu seçim olacak" diyen Elmas, seçim tarihini 4-11 Haziran olarak duyurdu.

    Galatasaray’da seçim tarihi belli oldu

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı ekipte 30 Nisan yapılması planlanan seçimin iptal olmasının ardından açıklamalarda bulunmak için kamera karşısına geçti.

    Yaptığı açıklamalarda üstüne basa basa, "Bu seçim olacak" diyen Elmas, seçim tarihini 4-11 Haziran olarak duyurdu.



    Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

    "Üstümüze düşen her şeyi yaptık. Bunu Galatasaray içi siyaset için kullanmak isteyenlere, üstüne basa basa tekrar söylüyorum: Bu seçim o-la-cak."

    "Dün elimize seçimin iptal olduğuna dair mahkeme kararı ulaştı. Bu karardan sonra adayları davet ettik ve bir istişare yaptık. Onlar bize 21-28 Mart'ı istediklerini söylediler."



    "Bunun için salı gününe kadar karar alınması gerekiyordu. Sadece bu kadar önemli konuda istişare etmek için izin istedik. Başvurun reddi kararı dün saat 15.46'da ulaştı."
        Galatasaray’da seçim tarihi belli oldu
        Haberler Spor Son dakika: Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu! Başkan Burak Elmas açıkladı
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