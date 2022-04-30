Son dakika: Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu! Başkan Burak Elmas açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı ekipte 30 Nisan yapılması planlanan seçimin iptal olmasının ardından açıklamalarda bulunmak için kamera karşısına geçti.
Yaptığı açıklamalarda üstüne basa basa, "Bu seçim olacak" diyen Elmas, seçim tarihini 4-11 Haziran olarak duyurdu.
Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:
"Üstümüze düşen her şeyi yaptık. Bunu Galatasaray içi siyaset için kullanmak isteyenlere, üstüne basa basa tekrar söylüyorum: Bu seçim o-la-cak."
"Dün elimize seçimin iptal olduğuna dair mahkeme kararı ulaştı. Bu karardan sonra adayları davet ettik ve bir istişare yaptık. Onlar bize 21-28 Mart'ı istediklerini söylediler."
"Bunun için salı gününe kadar karar alınması gerekiyordu. Sadece bu kadar önemli konuda istişare etmek için izin istedik. Başvurun reddi kararı dün saat 15.46'da ulaştı."