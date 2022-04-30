Son dakika: Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu! Başkan Burak Elmas açıkladı





Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"Üstümüze düşen her şeyi yaptık. Bunu Galatasaray içi siyaset için kullanmak isteyenlere, üstüne basa basa tekrar söylüyorum: Bu seçim o-la-cak."

"Dün elimize seçimin iptal olduğuna dair mahkeme kararı ulaştı. Bu karardan sonra adayları davet ettik ve bir istişare yaptık. Onlar bize 21-28 Mart'ı istediklerini söylediler."