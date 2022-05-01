Fenerbahçe Başkanı Ali Koç İsmail Kartal ile buluşacak





DERBİ MAÇ ÇOK ÖNEMLİ...

Tüm bunlar yaşanırken Başkan Ali Koç Jorge Jesus ile Portekiz'de bir araya gelmişti. İbrenin yavaş yavaş İsmail Kartal'a döndüğü de gelen haberler arasında. Başkan Koç ve yönetimin Beşiktaş derbisinin de kazanılması durumunda sürece daha fazla uzatmadan İsmail Kartal ile sözleşme yenileyebileceği de ifade ediliyor.

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