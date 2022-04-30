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    • Spor
    • 30.04.2022 21:44
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    • 30.04.2022 21:48
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    Trabzonspor'dan şampiyonluk maçına damga vuran koreografi!

    Son dakika haberleri... Lider Trabzonspor şampiyonluk parolasıyla çıktığı Antalyaspor maçında çok konuşlacak bir koreografiye imza attı. Bordo mavili tribünler ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a da göndermelerde bulundu.

    Trabzonspor’dan şampiyonluk maçına damga vuran koreografi!

    Lider Trabzonspor 'şampiyonluk' parolasıyla çıktığı Antalyaspor maçında bordo mavili taraftarlar unutulmayacak bir koreografiye imza attı.

    RAKİPLERE GÖNDERMELİ KOREOGRAFİ
    Bordo mavili tribünler yaptıkları koreografide ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a da göndermelerde bulundu.

    Tribünlerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın aslan, kartal ve kanarya avladığı anların koreografisi ile üzerinde, "Üzülme davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır" yazılı Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yönetici Ertuğrul Doğan'ın havalimanında çekilen bankta yatarken ve otururken fotoğraflarına yer verildi.

    İşte Trabzonsporlu taraftarların Antalyaspor maçında yaptıkları koreografi;
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    Trabzonspor - Antalyaspor | Şampiyonluk maçı canlı
    Haberler Spor Trabzonspor'dan şampiyonluk maçına damga vuran koreografi!
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