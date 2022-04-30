Trabzonspor’dan şampiyonluk maçına damga vuran koreografi!

Tribünlerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın aslan, kartal ve kanarya avladığı anların koreografisi ile üzerinde, "Üzülme davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır" yazılı Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yönetici Ertuğrul Doğan'ın havalimanında çekilen bankta yatarken ve otururken fotoğraflarına yer verildi.