Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.04.2022 22:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2022 22:07
    ABONE OL

    Erman Toroğlu, Trabzonspor - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi: "Şu anda yangın var"

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Antalyaspor maçının ilk yarısına ilişkin "Tam Nwakaeme'nin maçı. Hamsik'in sahneye çıkması lazım. Visca da etkili değil. Bu oyuncuların oyunu soğutmaları lazım. Şu anda yangın var" açıklamasında bulundu.

    Şu anda yangın var

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, Antalyaspor'u evinde konuk etti.

    Maçın 3. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün dip çizgiden içeriye çevirdiği topta Andreas Cornelius tek vuruşta golü buldu ve Fırtına 1-0 öne geçti.




    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi.


    "ŞU ANDA YANGIN VAR"
    Toroğlu, "Tam Nwakaeme'nin maçı. Hamsik'in sahneye çıkması lazım. Visca da etkili değil. Bu oyuncuların oyunu soğutmaları lazım. Şu anda yangın var." dedi.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    3. dakikada ilk etkili atağında Trabzonspor, golü buldu. Djaniny'in pasıda sol taraftan son çizgiye doğru inen Abdülkadir Ömür, topu Cornelius'a yerden aktardı. Bu futbolcu da altı pas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

    25. dakikada sağ taraftan Visca'ın pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.



        30. dakikada Fernando'nun pasında, ceza alanı içinde Wright, kaleci Uğurcan Çakır'dan kurtardığı topu filelere gönderdi ancak bu oyuncu ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

        42. dakikada Ndao'nun ceza alanı içinde yakın mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.

        Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde kapadı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trabzonspor - Antalyaspor | Şampiyonluk maçı canlı
        Haberler Spor Erman Toroğlu, Trabzonspor - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi: "Şu anda yangın var"
            SON DAKİKA