Erman Toroğlu, Trabzonspor - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi: "Şu anda yangın var"







A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi.



"ŞU ANDA YANGIN VAR"

Toroğlu, "Tam Nwakaeme'nin maçı. Hamsik'in sahneye çıkması lazım. Visca da etkili değil. Bu oyuncuların oyunu soğutmaları lazım. Şu anda yangın var." dedi.