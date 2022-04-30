Erman Toroğlu, Trabzonspor - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi: "Şu anda yangın var"

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, Antalyaspor'u evinde konuk etti.
Maçın 3. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün dip çizgiden içeriye çevirdiği topta Andreas Cornelius tek vuruşta golü buldu ve Fırtına 1-0 öne geçti.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi.
"ŞU ANDA YANGIN VAR"
Toroğlu, "Tam Nwakaeme'nin maçı. Hamsik'in sahneye çıkması lazım. Visca da etkili değil. Bu oyuncuların oyunu soğutmaları lazım. Şu anda yangın var." dedi.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
3. dakikada ilk etkili atağında Trabzonspor, golü buldu. Djaniny'in pasıda sol taraftan son çizgiye doğru inen Abdülkadir Ömür, topu Cornelius'a yerden aktardı. Bu futbolcu da altı pas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
25. dakikada sağ taraftan Visca'ın pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.