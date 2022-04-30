RAMAZAN İMSAKİYE
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Trabzon'da büyük coşku! Gözler 'şampiyonluk'ta...

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı bulunan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. Maç öncesi hem yurt dışından hem de Türkiye'nin dört bir yanından hava ve kara yoluyla maç ve şampiyonluk kutlamaları için şehre gelenlerle nüfusu 2 milyonu aşan Trabzon'da taraftarlar, karşılaşma öncesi büyük coşku yaşıyor. İşte Trabzon'dan kareler...

30.04.2022 19:01 - Son Güncelleme: 30.04.2022 19:53
Trabzon’da büyük coşku! Gözler ’şampiyonluk’ta...

Trabzon şehri şampiyonluğa kilitlendi. Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı bulunan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Hem yurt dışından hem de Türkiye'nin dört bir yanından hava ve kara yoluyla maç ve şampiyonluk kutlamaları için şehre gelenlerle nüfusu 2 milyonu aşan Trabzon'da taraftarlar, karşılaşma öncesi büyük coşku yaşıyor.

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Trabzon’da büyük coşku! Gözler ’şampiyonluk’ta...

Trabzonspor taraftarları, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda günün erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Bordo mavili formalarını giyen, atkılarını takan taraftarlar, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Yüz ve saçlarını borda maviye boyayan taraftarlar, kemençe eşliğinde horonlar oynadı.

Trabzon’da büyük coşku! Gözler ’şampiyonluk’ta...

Meydanda taraftarlar büyük coşku yaşadı. Bayraklarını eline alan, formalarını giyip, atkılarını takan taraftarlar, akşamki maça hazırlanıyor. Şampiyonluk göçü yaşanan kentte, Atatürk alanını dolduran taraftarlar, kemençe eşliğinde horon teperek maç saatini beklemeye başladı.

Trabzon’da büyük coşku! Gözler ’şampiyonluk’ta...

HAMİLE EŞİNİ ALMANYA'DA BIRAKTI

Doğum yapmak üzere olan eşini Almanya'da bırakıp, şampiyonluk için kentte gelen gurbetçi Rahman Taşçı, "Almanya'dan geliyorum. Özlem, hasret, her şey var hikayemizde. Yıllar sonra bu ana tanıklık ediyoruz. Eşim hamile. Belki de şu an doğum yapmak üzere. Eşim 'çocuk gelecek gitmesen olmaz mı?' dedi.

Trabzon’da büyük coşku! Gözler ’şampiyonluk’ta...

Dedim '30 yıldır biz bu sevdayı bekliyoruz. Sen çocuğumuzu dünyaya getir ben de sana şampiyonluğu getireceğim. Bu kupayı getireceğim. Sana 30 senelik hasretimizi getireceğim. Bu da benden sana hediye olsun.' Belki de şu an oğlum dünyaya geldi. Ama bilsin ki bu fedakarlıklar onun için. Uçağım iptal oldu. Yollarda perişan oldum. Ama yılmadım. Taksiyle, yürüyerek bu kadar yolu aştım ve geldim" dedi.

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