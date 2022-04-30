Trabzon'da büyük coşku! Gözler 'şampiyonluk'ta...
Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı bulunan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. Maç öncesi hem yurt dışından hem de Türkiye'nin dört bir yanından hava ve kara yoluyla maç ve şampiyonluk kutlamaları için şehre gelenlerle nüfusu 2 milyonu aşan Trabzon'da taraftarlar, karşılaşma öncesi büyük coşku yaşıyor. İşte Trabzon'dan kareler...
Trabzon şehri şampiyonluğa kilitlendi. Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı bulunan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Hem yurt dışından hem de Türkiye'nin dört bir yanından hava ve kara yoluyla maç ve şampiyonluk kutlamaları için şehre gelenlerle nüfusu 2 milyonu aşan Trabzon'da taraftarlar, karşılaşma öncesi büyük coşku yaşıyor.
Trabzonspor taraftarları, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda günün erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Bordo mavili formalarını giyen, atkılarını takan taraftarlar, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Yüz ve saçlarını borda maviye boyayan taraftarlar, kemençe eşliğinde horonlar oynadı.
HAMİLE EŞİNİ ALMANYA'DA BIRAKTI
Doğum yapmak üzere olan eşini Almanya'da bırakıp, şampiyonluk için kentte gelen gurbetçi Rahman Taşçı, "Almanya'dan geliyorum. Özlem, hasret, her şey var hikayemizde. Yıllar sonra bu ana tanıklık ediyoruz. Eşim hamile. Belki de şu an doğum yapmak üzere. Eşim 'çocuk gelecek gitmesen olmaz mı?' dedi.
Dedim '30 yıldır biz bu sevdayı bekliyoruz. Sen çocuğumuzu dünyaya getir ben de sana şampiyonluğu getireceğim. Bu kupayı getireceğim. Sana 30 senelik hasretimizi getireceğim. Bu da benden sana hediye olsun.' Belki de şu an oğlum dünyaya geldi. Ama bilsin ki bu fedakarlıklar onun için. Uçağım iptal oldu. Yollarda perişan oldum. Ama yılmadım. Taksiyle, yürüyerek bu kadar yolu aştım ve geldim" dedi.