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    • Spor
    • 30.04.2022 20:09
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    • 30.04.2022 20:13
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    Trabzonspor - Antalyaspor CANLI MAÇ İZLE! Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Spor severler tarafından akşam saatlerinde Trabzonspor - Antalyaspor CANLI MAÇ İZLE seçeneği yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Süper Lig'in 35. haftasında yine heyecan dolu bir mücadeleye tanık olmak isteyen taraftarlar canlı yayın olarak internet üzerinden karşılaşmayı izlemek istiyor. Trabzonspor - Antalyaspor maçının ilk 11 kadrosu da belli oldu ve diğer tüm bilgileri öğrenmek isteyenler detayları haberimizden öğrenebilir. Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçeneğini içeriğimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Antalyaspor CANLI MAÇ İZLE!

    Trabzonspor - Antalyaspor CANLI MAÇ İZLE! Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Futbol severler tarafından Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor - Antalyaspor karşılaşması heyecanla bekleniyor ve akşam saatlerinde internet üzerinden canlı yayınla izlemek isteyenlerin aradığı bilgiler haberimizde yer alıyor.

    TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Trabzonspor - Antalyaspor maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Visca, A.Ömür, Djaniny, Cornelius

    Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel (K).

        SAHASINDA YENİLMEDİ

        Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.

        ŞEHRE AKIN EDİYORLAR

        Şampiyonluk düğümünün çözülmesi beklenen haftaya Trabzonspor taraftarları büyük ilgi gösteriyor. Seyahat firmalarının ek seferler koyduğu Trabzon'da, tarihi güne ve ana şahitlik etmek isteyen bordo-mavililer akın akın şehre geliyor. Pazartesi günü satışa çıkan biletler anında tükenirken, bu sezon Medical Park Stadyumu tam kapasiteye ulaşacak. 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı'nın tamamen dolmasıyla birlikte stadyum dışında da bordo-mavililerin bu heyecanı büyük bir çoşkuyla yaşaması bekleniyor.

        ABDULLAH AVCI BİR İLK YAŞAYACAK

        Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapıyor. Bu hafta oynanacak olan maçların ardından şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen bordo-mavililerde Avcı da teknik adamlık kariyerinde bir ilk yaşayacak. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanıyor.
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        Trabzon’da büyük coşku!
        Haberler Spor Trabzonspor - Antalyaspor CANLI MAÇ İZLE! Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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