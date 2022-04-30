Trabzonspor - Antalyaspor CANLI MAÇ İZLE! Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Futbol severler tarafından Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor - Antalyaspor karşılaşması heyecanla bekleniyor ve akşam saatlerinde internet üzerinden canlı yayınla izlemek isteyenlerin aradığı bilgiler haberimizde yer alıyor.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Antalyaspor maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Visca, A.Ömür, Djaniny, Cornelius
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel (K).