Trabzonspor bugün Antalya önünde 1 puan alırsa mutlu sona ulaşacak





MÜTHİŞ BİR PERFORMANS

Sezon başından bu yana müthiş bir performans gösteren ve ezeli rakiplerine tarihi bir fark atan Bordo-Mavililer beraberlik halinde, verdiği büyük emeğin karşılığını alacak. Yaşanan başarının en büyük mimarlarından biri olan teknik direktör Abdullah Avcı da kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşacak. Tarihi karşılaşma öncesi Trabzon'da çok büyük bir heyecan ve coşku hakim. 40 bin taraftar bu akşam uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son vermek için tribündeki yerini alacak. Akyazı Stadı adeta bir gelin gibi süslenirken, yönetim de şampiyonluk için çok özel hazırlıklar yaptı. Trabzonspor eğer 90 dakikanın bitiminde havai fişek ve lazer gösterisi düzenlenecek.