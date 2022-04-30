Trabzonspor bugün Antalya önünde 1 puan alırsa mutlu sona ulaşacak

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam Akyazı'da olacak... Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor eğer seyircisi önünde Antalyaspor'dan 1 puan alırsa bitime 3 hafta kala 2021- 2022 sezonunun şampiyonu olacak. Saat 20.30'da başlayacak olan tarihi karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
MÜTHİŞ BİR PERFORMANS
Sezon başından bu yana müthiş bir performans gösteren ve ezeli rakiplerine tarihi bir fark atan Bordo-Mavililer beraberlik halinde, verdiği büyük emeğin karşılığını alacak. Yaşanan başarının en büyük mimarlarından biri olan teknik direktör Abdullah Avcı da kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşacak. Tarihi karşılaşma öncesi Trabzon'da çok büyük bir heyecan ve coşku hakim. 40 bin taraftar bu akşam uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son vermek için tribündeki yerini alacak. Akyazı Stadı adeta bir gelin gibi süslenirken, yönetim de şampiyonluk için çok özel hazırlıklar yaptı. Trabzonspor eğer 90 dakikanın bitiminde havai fişek ve lazer gösterisi düzenlenecek.
KUPA ALTAY MAÇI SONRASI
Ardından Bordo-Mavili futbolcular üstü açık bir otobüsle şehir turu atacak. Yıllardır bu günü bekleyen taraftarlar sabaha kadar şampiyonluğu doyasıya kutlayacak. Trabzonspor şampiyon olması durumunda kupasını ise 37. haftada oynanacak olan Altay karşılaşmasından sonra alacak.