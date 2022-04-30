Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.04.2022 15:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2022 15:09
    ABONE OL

    Özel Haber I Beşiktaş tedirgin! Derbi öncesi savunma dağılabilir

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Kayserispor maçı sonrası sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Kara Kartal’da sakat isimlerin ve ceza sınırındaki oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Kayserispor maçı sonrası sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Kara Kartal’da sakat isimlerin ve ceza sınırındaki oyuncuların fazlalığı öne çıkıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Kartal’da derbi öncesi tedirginlik!

    Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı… Kayseri'de takımını yalnız bırakacak olan tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'ye karşı forma giyip giymeyeceği ise merak ediliyor.

    Fenerbahçe maçı öncesi ceza sınırında 10 oyuncu bulunuyor. Bu isimler arasında Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz ve Francisco Montero bulunuyor. Bu isimler Kayseri maçında kart görürse Beşiktaş savunması bir anlamda dağılmış olacak.

    Kartal'da ayrıca Atiba, Pjanicç, Alex Teixeira, Oğuzhan, Güven, Larin ve Can da sarı kart ceza sınırında…

    Beşiktaş'ta Kayserispor maçında sakat olan Umut Meraş forma giyemeyecek… Can Bozdoğan'ın da sakatlığı devam ediyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li İBB’den adrese teslim ihale!
    Haberler Spor Özel Haber I Beşiktaş tedirgin! Derbi öncesi savunma dağılabilir
        SON DAKİKA