Özel Haber I Beşiktaş tedirgin! Derbi öncesi savunma dağılabilir

Fenerbahçe maçı öncesi ceza sınırında 10 oyuncu bulunuyor. Bu isimler arasında Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz ve Francisco Montero bulunuyor. Bu isimler Kayseri maçında kart görürse Beşiktaş savunması bir anlamda dağılmış olacak.

Kartal'da ayrıca Atiba, Pjanicç, Alex Teixeira, Oğuzhan, Güven, Larin ve Can da sarı kart ceza sınırında…

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında sakat olan Umut Meraş forma giyemeyecek… Can Bozdoğan'ın da sakatlığı devam ediyor.