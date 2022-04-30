Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu! Başkan Burak Elmas katılmadı: Dikkat çeken sandık detayları

Divan kurulu üyeleri ile kulüp üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, kulüp başkanı Burak Elmas ile yönetim kurulu üyeleri katılmadı.

BURAK ELMAS: DOĞRU BULMUYORUZ

Divan kurulu üyeleri ile kulüp üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, kulüp başkanı Burak Elmas ile yönetim kurulu üyeleri katılmadı. Burak Elmas, olağanüstü divan kurulu'na katılmama nedenini açıkladı. Başkan Elmas, "Acelece bugüne kadar yürütmüş olduğumuz ilişkinin dışına çıkarak böyle bir olağanüstü toplantı yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu toplantıyı daha doğru şekilde organize etmeyi tercih edebilirlerdi" ifadelerini kullandı.

Bu arada sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılması planlanan ancak mahkeme kararıyla dün iptal edilen seçimin hazırlıkları çerçevesinde salonda seçim sandıklarının olması dikkati çekti.