



'SİLAH ATMAYIN' UYARISI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın 20 bine yakın taraftarına açık olarak Medical Park Stadyumu'nda yapılan idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'BÜYÜK BİR COŞKU VAR'

Trabzonspor'un yarın oynanacak müsabakayla 1 puan kazanması halinde şampiyonluk coşkusunun tüm taraftarlara birlikte yaşanacağını söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Sadece dakika saat değil aynı zamanda puanda sayılıyor. Şampiyonluğa bir kaldı diyoruz. Şampiyonluğa 1 puan var. İnşallah yarınki maçta arzu ettiğimiz sonuçla ve 2020-2021 süper Lig sezonunu şampiyonu olarak bu statta bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Hocamız uzun zaman aradan sonra antrenmanı ilk defa taraftarı açtı. Taraftarın da uzun zamandır böyle bir talebi vardı. Büyük bir coşku var. Özellikle son bir haftadır Trabzon'a gelen uçakların, son 2-3 gündür hiçbir yerinde yer yok. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak iki katına çıktı. Yurtdışında çalışıp da beş senedir izne dahi gelmeyen taraftarlarımız, son üç maça ilgi gösterdiler. Yurtdışından günübirlik maça gidip geldiler. Trabzonspor'da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, diğer takımların şampiyonluğundan biraz daha farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. Bu farklılıktan neyi kastettiğimi de inşallah takımımız şampiyon olduğu zaman bütün Türkiye hep birlikte görecek" dedi.



