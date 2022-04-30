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    • Spor
    • 30.04.2022 19:08
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    • 30.04.2022 19:48
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    Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 35. haftasında nefesler tutuldu... Lider Trabzonspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor... Medical Park Stadyumu'nda hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde oynanan mücadelede Bordo Mavili taraftarlar sahayı hınca hınç doldurdu. Öte yandan Trabzonspor’un kadrosunda sadece Dorukhan, Visca ve İsmail Köybaşı Süper Lig şampiyonluğu gördü. Trabzonspor - Antalyaspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Antalyaspor | Şampiyonluk maçı canlı

    Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahaya şampiyonluk için çıkıyor. Bordo-Mavililer, galip gelmesi ya da berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

    Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor.



    Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları ise Kemal Yılmaz ve Serkan Ok. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.


    Trabzonspor - Antalyaspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LERBELLİ OLDU
    Trabzonspor:     Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visça, Djaniny, Cornelius

    Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel, Doğukan, Bünyamin, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Haji Wright



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        2 EKSİK VAR
        Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşısına çıkacağı şampiyonluk maçı öncesinde kadrosunda eksikler bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Peres ile tedavisi süren Trondsen yarınki mücadelede sahada olmayacak.

        Sakatlık sürecini atlatan ve bu hafta idmanlarda düz koşu yapan Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme'nin durumu maç saatinde belli olacak. Adana Demirspor karşılaşmasında Peres sakatlandıktan sonra sağ beke geçen Dorukhan'ın yarınki karşılaşmada da bu mevkide oynaması bekleniyor.

        FIRTINA'NIN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
        Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi.

        Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

        Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.




        SADECE 3 İSİM ŞAMPİYONLUK GÖRDÜ
        Trabzonspor'un kadrosunda Süper Lig şampiyonluğu gören sadece 3 isim var; Dorukhan, Visca ve İsmail Köybaşı.

        DOLU TRİBÜNLERDE ANTRENMAN
        Süper Ligde yarın oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanı 20 bin taraftarı önünde yaptı. Bordo mavili takıma gönül veren binlerce taraftarın izlediği idmanda renkli görüntüler oluştu.

        Spor Toto Süper Ligin 35inci haftasında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumunda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2 yıldır idmanları kapalı olarak yapan kulüp, yaklaşan şampiyonluğun coşkusunu taraftarlarıyla yaşamak için karşılaşma öncesi son idmanı taraftarlara açtı.

        TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ
        Medical Park Stadyumu'nda 20 bin taraftarı önünde çalışan Trabzonsporlu oyuncular, coşkulu taraftarın ilgisi karşısında şaşkınlık yaşadı. Bordo mavili takım, meşaleler yakan taraftarlar eşliğinde şampiyonluk mücadelesi öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

        Geniş güvenlik önlemlerini alındığı antrenmanda bazı taraftarlar sahaya atlayarak futbolculara doğru koştu. Güvenlik güçleri sahaya giren taraftarları stadyum dışına çıkardı.



        'SİLAH ATMAYIN' UYARISI
        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın 20 bine yakın taraftarına açık olarak Medical Park Stadyumu'nda yapılan idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        'BÜYÜK BİR COŞKU VAR'
        Trabzonspor'un yarın oynanacak müsabakayla 1 puan kazanması halinde şampiyonluk coşkusunun tüm taraftarlara birlikte yaşanacağını söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Sadece dakika saat değil aynı zamanda puanda sayılıyor. Şampiyonluğa bir kaldı diyoruz. Şampiyonluğa 1 puan var. İnşallah yarınki maçta arzu ettiğimiz sonuçla ve 2020-2021 süper Lig sezonunu şampiyonu olarak bu statta bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Hocamız uzun zaman aradan sonra antrenmanı ilk defa taraftarı açtı. Taraftarın da uzun zamandır böyle bir talebi vardı. Büyük bir coşku var. Özellikle son bir haftadır Trabzon'a gelen uçakların, son 2-3 gündür hiçbir yerinde yer yok. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak iki katına çıktı. Yurtdışında çalışıp da beş senedir izne dahi gelmeyen taraftarlarımız, son üç maça ilgi gösterdiler. Yurtdışından günübirlik maça gidip geldiler. Trabzonspor'da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, diğer takımların şampiyonluğundan biraz daha farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. Bu farklılıktan neyi kastettiğimi de inşallah takımımız şampiyon olduğu zaman bütün Türkiye hep birlikte görecek" dedi.
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