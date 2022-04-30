Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahaya şampiyonluk için çıkıyor. Bordo-Mavililer, galip gelmesi ya da berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları ise Kemal Yılmaz ve Serkan Ok. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.
Trabzonspor - Antalyaspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LERBELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visça, Djaniny, Cornelius
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel, Doğukan, Bünyamin, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Haji Wright