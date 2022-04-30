İsmail Kartal şampiyonlar hocaları geride bıraktı!

İsmail Kartal göreve gelir gelmez kulüp içinde müthiş bir uyum sağladı. Yıldızlara özgüvenlerini verdi ve Kadıköy ruhu geri geldi. İsmail hoca, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde muhteşem bir grafik çizdi.
Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'deki ilk döneminde sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı. 2014-2015 sezonunda takımı çalıştıran İsmail Kartal, 34 maçta 74 puan topladı.
Bu sezon ise Antalyaspor ile göreve başlayan Kartal, 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Toplam 36 puan kazandı. İki dönemde 110 puana ulaştı. 2.24 puan ortalaması yakaladı.
İsmail Kartal son 4 sezona baktığımızda puan ortalamasıyla şampiyon hocaları geride bıraktı. 2020-2021 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 2.1 puan ortalaması tutturdu. Siyah-Beyazlılar o sezon 84 puanla şampiyon oldu.