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    • Spor
    • 30.04.2022 11:50
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    • 30.04.2022 11:50
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    İsmail Kartal şampiyonlar hocaları geride bıraktı!

    Fenerbahçe, Antalyaspor maçıyla birlikte göreve başlayan İsmail Kartal ile birlikte adeta şaha kalktı. Sarı-Lacivertliler tecrübeli teknik adamla son 11 Süper Lig maçında 10. galibiyetini elde etti. İsmail Kartal son 4 sezona baktığımızda puan ortalamasıyla şampiyon hocaları geride bıraktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Şampiyonları geride bıraktı!

    İsmail Kartal göreve gelir gelmez kulüp içinde müthiş bir uyum sağladı. Yıldızlara özgüvenlerini verdi ve Kadıköy ruhu geri geldi. İsmail hoca, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde muhteşem bir grafik çizdi.

    Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'deki ilk döneminde sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı. 2014-2015 sezonunda takımı çalıştıran İsmail Kartal, 34 maçta 74 puan topladı.

    Bu sezon ise Antalyaspor ile göreve başlayan Kartal, 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Toplam 36 puan kazandı. İki dönemde 110 puana ulaştı. 2.24 puan ortalaması yakaladı.

    İsmail Kartal son 4 sezona baktığımızda puan ortalamasıyla şampiyon hocaları geride bıraktı. 2020-2021 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 2.1 puan ortalaması tutturdu. Siyah-Beyazlılar o sezon 84 puanla şampiyon oldu.

        2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir 34 maç sonunda 69 puanla ipi göğüsledi. Okan Buruk, 2 puan ortalaması ile zafere ulaştı. 2018-2019'da Fatih Terimli Galatasaray yine 34 maç sonunda 69 puanla şampiyonluk sevinci yakaladı. O da 2 puan ortalamasına ulaştı.

        2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fatih Terim ile şampiyonluğa ulaşırken 34 maçta 75 puan topladı. Tecrübeli teknik adam 2.20 puan ortalaması ile ipi göğüsledi.

        Bu sezon 15 maçta 36 puan toplayarak 2.4 puan ortalaması tutturan İsmail Kartal, lider Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'yı da geçmiş durumda. Avcı, 34 maçta 76 puanla 2.23 ortalama yakaladı.

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