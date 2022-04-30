İsmail Kartal şampiyonlar hocaları geride bıraktı!

Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'deki ilk döneminde sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı. 2014-2015 sezonunda takımı çalıştıran İsmail Kartal, 34 maçta 74 puan topladı.

Bu sezon ise Antalyaspor ile göreve başlayan Kartal, 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Toplam 36 puan kazandı. İki dönemde 110 puana ulaştı. 2.24 puan ortalaması yakaladı.