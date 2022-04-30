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    • 30.04.2022 12:20
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    • 30.04.2022 12:27
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    Özel Haber I Fener'in farkı orta sahada! Yıldızlar takımı sırtladı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Son olarak sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 yenen ve Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini elde eden Fenerbahçe'de orta saha oyuncuları skora yaptıkları katkılarla büyük bir fark yarattı. Sarı-Lacivertliler'de ligde atılan 67 golün 53'üne orta alan oyuncuları direkt olarak katkı sağladı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Fener’in farkı orta sahada!

    Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de orta saha oyuncuları takımlarını sırtlıyor... Son olarak Gaziantep FK maçında takımın orta alan oyuncularından Miha Zajc rakip fileleri sarsıp ligdeki gol sayısını 9'a çıkarırken Mert Hakan Yandaş ise dünkü karşılaşmada asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.

    Fenerbahçe'de özellikle son dönemde yakalanan çıkışta orta saha oyuncuları büyük bir paya sahip olurken, Sarı-Lacivertli takımın ligde kaydettiği 67 golün 53'üne orta sahalar direkt olarak imzasını attı. Fenerbahçe'de geride kalan 35 maçlık lig maratonunda skora en fazla katkı yapan orta saha oyuncusu ise 9 gol, 2 asistle 11 gole imzasını atan Miha Zajc oldu. Zajc'ın ardında ise en skorer orta saha konumunda 8 gol 2 asistle şu an kadro dışı olan Mesut Özil bulunuyor.

    Fenerbahçe'de diğer orta saha oyuncularından İrfan Can Kahveci 3 gol, 6 asist, Arda Güler 3 gol, 3 asist ve Merk Hakan 7 asistle en çok skor katkısı veren orta sahalara konumunda. Sarı-Lacivertliler'de orta saha oyuncularından ayrıca Pelkas'ın 4 golü, Crespo'nun 1 gol, 2 asisti, Gustavo'nun 1 golü, Jose Sosa'nın ise 2 asisti bulunuyor.

        Fenerbahçe'de orta saha oyuncuları ligde şu ana kadar 29 kez fileleri havalandırırken, 24 kez de gol pası vererek takımlarının hücum performansına önemli bir katkı sağladı.

        Orta sahada rakiplerine fark yaratan Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrası ligde en fazla puan takım olmayı da başardı.

        İşte Fenerbahçe'de orta saha oyuncularının skora yaptıkları katkı:
        Miha Zajc: 9 gol-2 asist
        Arda Güler: 3 gol-3 asist
        Mesut Özil: 8 gol-2 asist
        İrfan Can: 3 gol- 6 asist
        Dimitris Pelkas: 4 gol
        Mert Hakan Yandaş: 7 asist
        Miguel Crespo: 1 gol- 2 asist
        Jose Sosa: 2 asist
        Luiz Gustavo: 1 gol
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