Özel Haber I Fener'in farkı orta sahada! Yıldızlar takımı sırtladı

Fenerbahçe'de özellikle son dönemde yakalanan çıkışta orta saha oyuncuları büyük bir paya sahip olurken, Sarı-Lacivertli takımın ligde kaydettiği 67 golün 53'üne orta sahalar direkt olarak imzasını attı. Fenerbahçe'de geride kalan 35 maçlık lig maratonunda skora en fazla katkı yapan orta saha oyuncusu ise 9 gol, 2 asistle 11 gole imzasını atan Miha Zajc oldu. Zajc'ın ardında ise en skorer orta saha konumunda 8 gol 2 asistle şu an kadro dışı olan Mesut Özil bulunuyor.