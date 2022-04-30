Özel Haber I Fener'in farkı orta sahada! Yıldızlar takımı sırtladı

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de orta saha oyuncuları takımlarını sırtlıyor... Son olarak Gaziantep FK maçında takımın orta alan oyuncularından Miha Zajc rakip fileleri sarsıp ligdeki gol sayısını 9'a çıkarırken Mert Hakan Yandaş ise dünkü karşılaşmada asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.
Fenerbahçe'de özellikle son dönemde yakalanan çıkışta orta saha oyuncuları büyük bir paya sahip olurken, Sarı-Lacivertli takımın ligde kaydettiği 67 golün 53'üne orta sahalar direkt olarak imzasını attı. Fenerbahçe'de geride kalan 35 maçlık lig maratonunda skora en fazla katkı yapan orta saha oyuncusu ise 9 gol, 2 asistle 11 gole imzasını atan Miha Zajc oldu. Zajc'ın ardında ise en skorer orta saha konumunda 8 gol 2 asistle şu an kadro dışı olan Mesut Özil bulunuyor.
Fenerbahçe'de diğer orta saha oyuncularından İrfan Can Kahveci 3 gol, 6 asist, Arda Güler 3 gol, 3 asist ve Merk Hakan 7 asistle en çok skor katkısı veren orta sahalara konumunda. Sarı-Lacivertliler'de orta saha oyuncularından ayrıca Pelkas'ın 4 golü, Crespo'nun 1 gol, 2 asisti, Gustavo'nun 1 golü, Jose Sosa'nın ise 2 asisti bulunuyor.