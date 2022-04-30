Bugün şampiyonluk maçına çıkacak olan Trabzon dün Akyazı'da taraftarıyla kucaklaştı





SENİ YARADANA KURBAN OLAYIM

Trabzonspor taraftarı Akyazı'ya akın etti. Bir taraftarlar Abdullah Avcı'ya "Hocam seni yaradana kurban olayım... 32 yıl bekledim, her yerde bekledim. Şu çocuğa yaşattınız ya Allah sizden razı olsun. Şu an ben yaşıyorum oğlum da yaşıyor hepinizden Allah razı olsun" dedi.





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