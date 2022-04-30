Bugün şampiyonluk maçına çıkacak olan Trabzon dün Akyazı'da taraftarıyla kucaklaştı

Trabzonspor'dan şampiyonluk galası... Bugün Antalyaspor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor son antrenmanında taraftarıyla buluştu. Binlerce Bordo-Mavili taraftar, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde takımlarına destek verdiler. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve oyuncuları bağrına basan taraftarların coşkusu görülmeye değerdi. Son çalışmayı büyük bir coşku içinde izleyen taraftarlar, oyuncuları ve teknik ekibi tek tek tribünlere çağırdı. Yabancı futbolcular, yoğun ilgi sonrasında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bu arada Trabzonspor'da Marek Hamsik de dahil olmak üzere 24 futbolcu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Trabzonspor taraftarları şampiyonluk maçına büyük ilgi gösteriyor. Antalyaspor maçında 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolu olacak.
BİİR İKİİİ ÜÜÜÇ TRABZON
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Silah kullanılmasın. Mutluluk hüzne dönüşmesin. Zaten şampiyon olursak 61 pare top atışı yapılacak. Herhalde bu tüm silahlardan çıkacak seslere bedeldir. Ayrıca havai fişek gösterileri de yapılacak" ifadelerini kullandı. Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun stadda üçlü çektiği anlar ise dikkatlerden kaçmadı.
DEV EKRANLARDAN İZLEYECEKLER
Trabzon-Antalya maçına bilet alamayan taraftarlar için Atatürk Alanı'nda ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde dev ekran kurma kararı alındı. Taraftarlar tarihi maçı iki alanda izleyecek.