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    • Spor
    • 29.04.2022 11:45
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    • 29.04.2022 11:50
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    Galatasaray ve Trabzonspor pusuda! Gözler Beşiktaş'ın gurbetçi yıldızı Can Bozdoğan'da

    Gurberçi yıldız Can Bozdoğan sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'ta gösterdiği performansla takımın önemli isimleri arasına girmeyi başardı. Beşiktaş’ın masadan kalkması durumunda Can Bozdoğan’ın transferi için Galatasaray ve Trabzonspor devreye girmeyi planlıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom ve Trabzon pusuda!

    Beşiktaş'ın sezon saşında Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan gösterdiği performansla takımın önemli isimleri arasına girmeyi başardı. Siyah-Beyazlı yönetim şimdi 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini almak için Alman kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.


    Sezon başında yapılan anlaşmaya göre Can Bozdoğan'ın opsiyonu için 1.8 milyon Euro'luk bir rakam belirlenmişti. Ancak bu rakamı fazla bulan Beşiktaş yönetimi işi 1 milyon Euro'ya bitirmek istiyor.

    Schalke'nin ise 1.8 milyon Euro'da direttiği ve indirim yapmaya yanaşmadığı ifade ediliyor.



        CİMBOM VE FIRTINA PUSUDA
        Alınan bilgilere göre Galatasaray ve Trabzonspor, Beşiktaş'ın Almanlar'la yaptığı pazarlıkları yakından takip ediyor. İki kulüp, Beşiktaş'ın masadan kalkması durumunda Can Bozdoğan'ın transferi için devreye girmeyi planlıyor.


        Bu sezon Süper Lig'de Siyah-Beyazlı formayla 20 maça çıkan gurbetçi futbolcu 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Can Bozdoğan'ın çok genç olması, yüksek potansiyeli ve yeni sezonda devreye girecek olan 4 yerli oynatma zorunluluğu bu transferin önemini artırıyor.

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