Galatasaray ve Trabzonspor pusuda! Gözler Beşiktaş'ın gurbetçi yıldızı Can Bozdoğan'da

Beşiktaş'ın sezon saşında Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan gösterdiği performansla takımın önemli isimleri arasına girmeyi başardı. Siyah-Beyazlı yönetim şimdi 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini almak için Alman kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.
Sezon başında yapılan anlaşmaya göre Can Bozdoğan'ın opsiyonu için 1.8 milyon Euro'luk bir rakam belirlenmişti. Ancak bu rakamı fazla bulan Beşiktaş yönetimi işi 1 milyon Euro'ya bitirmek istiyor.
Schalke'nin ise 1.8 milyon Euro'da direttiği ve indirim yapmaya yanaşmadığı ifade ediliyor.