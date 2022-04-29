Galatasaray ve Trabzonspor pusuda! Gözler Beşiktaş'ın gurbetçi yıldızı Can Bozdoğan'da



Bu sezon Süper Lig'de Siyah-Beyazlı formayla 20 maça çıkan gurbetçi futbolcu 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Can Bozdoğan'ın çok genç olması, yüksek potansiyeli ve yeni sezonda devreye girecek olan 4 yerli oynatma zorunluluğu bu transferin önemini artırıyor.

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