Galatasaray kulislerinden şok iddia! Seçim iptal mi oluyor?

İddialara göre genel kurulun iptal edilmesi için hukuki bir başvuru yapıldı ve yarın Galatasaray'da herkesi şok edecek bir karar çıkabilir. Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Ziyal bugün Twitter üzerinden yazdığı mesajda, "Gelinen noktadan sonra Galatasaray seçimi herhangi bir şekilde iptal olur ve ötelenir ise, bu süreç camiayı çok yorar" ifadesini kullandı.