Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor bu hafta Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde maç fazlası ve 66 puanla zirvede yer alan MKE Ankaragücü ile takipçisi 63 puanlı Bereket Sigorta Ümraniyespor, son 4 haftaya Süper Lig için iddialı girdi.