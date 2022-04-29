Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor bu hafta Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde maç fazlası ve 66 puanla zirvede yer alan MKE Ankaragücü ile takipçisi 63 puanlı Bereket Sigorta Ümraniyespor, son 4 haftaya Süper Lig için iddialı girdi.
Yılport Samsunspor'u konuk edecek MKE Ankaragücü müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın Süper Lig vizesi alacak.
Ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u ağırlayacak Bereket Sigorta Ümraniyespor ise müsabakadan galip ayrılması ve takipçileri Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un alacağı sonuçlara göre bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.