521 milyonluk Euro’luk korkutan

Yeni sezon öncesi teknik direktör bilmecesini çözmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi artık Jorge Jesus'u bekliyor. Portekizli teknik adam ile çok büyük oranda anlaşan Sarı- Lacivertliler adeta imza için gün sayıyor.

YILDIZLARI ÇOK SEVİYOR!

Ancak kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus'la ilgili Fenerbahçelileri fazlasıyla endişelendirecek bir tablo var. Kariyeri boyunca önemli kulüplerde görev yapan tecrübeli hocanın takımları hep transferde çok aktif olmasıyla ön plana çıktı. Jesus'un son 13 sezonda görev yaptığı kulüplerin tam 521 milyon Euro'luk transfer harcaması yapması dikkatleri çekiyor. Portekizli teknik adamın son 13 sezondaki ortalamasını çıkardığımızda ise sezon başına 40 milyon Euro'luk transfer yaptığı gözleniyor. Jesus kariyer rekorunu geçtiğimiz sezon kırdı. 67 yaşındaki hocanın başında yer aldığı Benfica tam 105 milyon Euro'luk transfer harcaması yaptı.

OYUNCU SATIŞI ŞART

Ekonomik anlamda zor bir dönemden geçen Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play ve harcama limitleri de dikkate alındığında Jorge Jesus'e istediği transfer bütçesini nasıl vereceği merak konusu. Yönetimin Portekizli teknik adama imza attırması halinde transfere kaynak yaratabilmek için mutlaka oyuncu satışı yapacağı belirtiliyor.

AVRUPA'DA SADECE PORTEKİZ

Jorge Jesus eğer Fenerbahçe'ye gelirse Avrupa'da ilk kez Portekiz dışında bir takım çalıştırmış olacak. Tecrübeli teknik adam, Avrupa dışında ise Al Hilal ve Flamengo'da görev yaptı.