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    • Spor
    • 28.04.2022 12:00
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    • 28.04.2022 12:09
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    Fenerbahçe'de korkutan tablo! Jorge Jesus'un harcadığı transfer bütçesi tam 521 milyon euro

    Yeni sezon öncesi teknik direktör bilmecesini çözmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek için transfer görüşmeleri yaptığı Jorge Jesus’un son 13 sezonda görev yaptığı kulüplerin tam 521 milyon Euro’luk transfer harcaması yapması dikkatleri çekiyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’de korkutan tablo

    Yeni sezon öncesi teknik direktör bilmecesini çözmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi artık Jorge Jesus'u bekliyor. Portekizli teknik adam ile çok büyük oranda anlaşan Sarı-Lacivertliler adeta imza için gün sayıyor.

    Ancak kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus'la ilgili Fenerbahçelileri fazlasıyla endişelendirecek bir tablo var. Kariyeri boyunca önemli kulüplerde görev yapan tecrübeli hocanın takımları hep transferde çok aktif olmasıyla ön plana çıktı.



    SON 13 SEZONDA TAM 521 MİLYON EURO
    Jesus'un son 13 sezonda görev yaptığı kulüplerin tam 521 milyon Euro'luk transfer harcaması yapması dikkatleri çekiyor. Portekizli teknik adamın son 13 sezondaki ortalamasını çıkardığımızda ise sezon başına 40 milyon Euro'luk transfer yaptığı gözleniyor.


    Jesus kariyer rekorunu geçtiğimiz sezon kırdı. 67 yaşındaki hocanın başında yer aldığı Benfica tam 105 milyon Euro'luk transfer harcaması yaptı.
    Jesus'un son 13 sezonunda en az transfer harcaması yaptığı sezon ise 2015-2016 oldu. Sporting Lizbon, Jesus'un görev yaptığı ilk sezonda kasasından 9.7 milyon Euro çıkarmıştı.

    Jorge Jesus'un kariyeri boyunca transfer ettiği en pahalı futbolcular listesinde ise Darwin Nunez zirvede yer alıyor. Benfica geçtiğimiz sezon başında Uruguaylı forveti Almeira'dan alırken tam 24 milyon Euro ödedi.



        İkinci sırada yine geçtiğimiz sezon Gremio'dan 20 milyon Euro'ya alınan Everton var. Üçüncü sırada ise Inter'ten 17.5 milyon Euro'ya transfer edilen Gabriel Barbosa bulunuyor.

        Ekonomik anlamda zor bir dönemden geçen Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play ve harcama limitleri de dikkate alındığında Jorge Jesus'e istediği transfer bütçesini nasıl vereceği merak konusu.



        Yönetimin Portekizli teknik adama imza attırması halinde transfere kaynak yaratabilmek için mutlaka oyuncu satışı yapacağı belirtiliyor.
        İşte son 13 sezonda Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımların transfer harcamaları:
        2021-22 Benfica 25.5 milyon Euro
        2020-21 Benfica 105 milyon Euro
        2019-20 Flamengo 49.8 milyon Euro
        2018-19 Al Hilal 17.6 milyon Euro
        2017-18 Sporting 47.9 milyon Euro
        2016-17 Sporting 34.8 milyon Euro
        2015-16 Sporting 9.7 milyon Euro
        2014-15 Benfica 38.6 milyon Euro
        2013-14 Benfica 55.7 milyon Euro
        2012-13 Benfica 29 milyon Euro
        2011-12 Benfica 30.9 milyon Euro
        2010-11 Benfica 39.1 milyon Euro
        2009-10 Benfica 38.3 milyon Euro

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