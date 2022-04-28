Fenerbahçe'de korkutan tablo! Jorge Jesus'un harcadığı transfer bütçesi tam 521 milyon euro





Yönetimin Portekizli teknik adama imza attırması halinde transfere kaynak yaratabilmek için mutlaka oyuncu satışı yapacağı belirtiliyor.

İşte son 13 sezonda Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımların transfer harcamaları:

2021-22 Benfica 25.5 milyon Euro

2020-21 Benfica 105 milyon Euro

2019-20 Flamengo 49.8 milyon Euro

2018-19 Al Hilal 17.6 milyon Euro

2017-18 Sporting 47.9 milyon Euro

2016-17 Sporting 34.8 milyon Euro

2015-16 Sporting 9.7 milyon Euro

2014-15 Benfica 38.6 milyon Euro

2013-14 Benfica 55.7 milyon Euro

2012-13 Benfica 29 milyon Euro

2011-12 Benfica 30.9 milyon Euro

2010-11 Benfica 39.1 milyon Euro

2009-10 Benfica 38.3 milyon Euro

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