Fenerbahçe'de korkutan tablo! Jorge Jesus'un harcadığı transfer bütçesi tam 521 milyon euro

Yeni sezon öncesi teknik direktör bilmecesini çözmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi artık Jorge Jesus'u bekliyor. Portekizli teknik adam ile çok büyük oranda anlaşan Sarı-Lacivertliler adeta imza için gün sayıyor.
Ancak kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus'la ilgili Fenerbahçelileri fazlasıyla endişelendirecek bir tablo var. Kariyeri boyunca önemli kulüplerde görev yapan tecrübeli hocanın takımları hep transferde çok aktif olmasıyla ön plana çıktı.
SON 13 SEZONDA TAM 521 MİLYON EURO
Jesus'un son 13 sezonda görev yaptığı kulüplerin tam 521 milyon Euro'luk transfer harcaması yapması dikkatleri çekiyor. Portekizli teknik adamın son 13 sezondaki ortalamasını çıkardığımızda ise sezon başına 40 milyon Euro'luk transfer yaptığı gözleniyor.
Jesus kariyer rekorunu geçtiğimiz sezon kırdı. 67 yaşındaki hocanın başında yer aldığı Benfica tam 105 milyon Euro'luk transfer harcaması yaptı.
Jesus'un son 13 sezonunda en az transfer harcaması yaptığı sezon ise 2015-2016 oldu. Sporting Lizbon, Jesus'un görev yaptığı ilk sezonda kasasından 9.7 milyon Euro çıkarmıştı.
Jorge Jesus'un kariyeri boyunca transfer ettiği en pahalı futbolcular listesinde ise Darwin Nunez zirvede yer alıyor. Benfica geçtiğimiz sezon başında Uruguaylı forveti Almeira'dan alırken tam 24 milyon Euro ödedi.