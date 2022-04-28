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    • Spor
    • 29.04.2022 01:15
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    • 29.04.2022 01:16
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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Eintracht Frankfurt ve Leipzig avantajı kaptı

    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçlarına Alman ekipleri damga vurdu. Leipzig, sahasında Rangers'ı 1-0 mağlup ederken Eintracht Frankfurt da deplasmanda West Ham United'ı tek golle geçti.

    Avrupa’da Almanlar’ın gecesi

    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları sona erdi.

    LEİPZİG TEK GOLLE AVANTAJI KAPTI
    Bundesliga ekiplerinden Leipzig, sahasında Rangers'ı 1-0 mağlup etti. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golü 85'inci dakikada Angelino kaydetti.



    FRANKFURT AVANTAJI ALDI
    Yarı finaldeki diğer karşılaşmada ise West Ham United'ın konuğu Eintracht Frankfurt oldu. Konuk ekip henüz 1'inci dakikada Knauff'un attığı golle 1-0 öne geçti.

    West Ham bu gole 21'inci dakikada Antonio ile cevap verdi. 54'üncü dakikada Kamada konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi: 1-2.

    Yarı final rövanş karşılaşmaları 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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