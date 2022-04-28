UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Eintracht Frankfurt ve Leipzig avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları sona erdi.

LEİPZİG TEK GOLLE AVANTAJI KAPTI

Bundesliga ekiplerinden Leipzig, sahasında Rangers'ı 1-0 mağlup etti. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golü 85'inci dakikada Angelino kaydetti.





FRANKFURT AVANTAJI ALDI

Yarı finaldeki diğer karşılaşmada ise West Ham United'ın konuğu Eintracht Frankfurt oldu. Konuk ekip henüz 1'inci dakikada Knauff'un attığı golle 1-0 öne geçti.

West Ham bu gole 21'inci dakikada Antonio ile cevap verdi. 54'üncü dakikada Kamada konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi: 1-2.



Yarı final rövanş karşılaşmaları 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.