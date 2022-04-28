Valerien Ismael eski öğrencisi Juel Andersen'in transferi için yönetime rapor verdi





EN AZ 2 STOPER!

Welinton, Vida ve Montero'nun performansından memnun olmayan ve en az 2 stoper isteyen Fransız hocanın gözünü Mads Juel Andersen'e diktiği belirlendi. Yönetimin Ismael'in Barnsley'den öğrencisi olan Danimarkalı yıldız için hemen çalışmalara başladığı ifade edildi. 23 yaşındaki Andersen'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 30 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu 2730 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 1.94 boyundaki Andersen 2019 yılında Horsens'ten 1 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.