Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Valerien Ismael eski öğrencisi Juel Andersen'in transferi için yönetime rapor verdi

    Vida, Welinton ve Montero’nun performansından memnun olmayan Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael gözünü Mads Juel Andersen’e dikti. Genç yıldızın Barnsley ile 1 yıl sözleşmesi daha bulunuyor.

    Ismael’in gözü Andersen’de

    Evinde Kasımpaşa önünde şok bir yenilgi alan Beşiktaş'ta tüm konsantrasyon yeni sezonun kadro planlamasına yönelmiş durumda... 3-4-3 sisteminin en iyi şekilde işlemesi için savunma kurgusuna büyük önem veren teknik direktör Valerien Ismael'in büyük bir değişim planladığı öğrenildi.



    EN AZ 2 STOPER!
    Welinton, Vida ve Montero'nun performansından memnun olmayan ve en az 2 stoper isteyen Fransız hocanın gözünü Mads Juel Andersen'e diktiği belirlendi. Yönetimin Ismael'in Barnsley'den öğrencisi olan Danimarkalı yıldız için hemen çalışmalara başladığı ifade edildi. 23 yaşındaki Andersen'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 30 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu 2730 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 1.94 boyundaki Andersen 2019 yılında Horsens'ten 1 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.



    DEĞİŞİLMEZ İSMİYDİ
    Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Andersen geçtiğimiz sezon Barnsley'de Valerien Ismael'in değişilmez ismiydi. Tam 53 resmi oynayan ve takımına 1 gol, 4 asistlik katkı veren yıldız futbolcuyla ilgili kısa süre içinde Barnsley ile görüşmelerin başlaması bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Derece yaptılar ödülü kazandılar
    Haberler Spor Valerien Ismael eski öğrencisi Juel Andersen'in transferi için yönetime rapor verdi
        SON DAKİKA