Premier Lig ekibi Crystal Palace Osayi için Türkiye'ye geliyor

Fenerbahçe'de son dönemde ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi olan Osayi Samuel için İngiliz ekibi atakta... Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan yıldız oyuncunun şimdiki değeri ise 6 milyon Euro... Sarı-Lacivertliler 500 bin Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusundan yaklaşık 10 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Crystal Palace, Osayi QPR'de oynarken de yıldız oyuncuyu takip ediyordu. Süper Lig'de 29 maça çıkan genç yıldız 1 gol atarken 3 asist üretti.
DEVLER LİGİ'Nİ İSTİYORUZ!
F.Bahçe'nin golcüsü Serdar Dursun özel açıklamalara imza attı. Yıldız oyuncu, "Seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Kaç seneden beri özlem var. İnşallah bu özlemi dindirebiliriz. İnşallah seneye özlediğimiz, istediğimiz şampiyonluk gelir" dedi. Serdar Dursun, "İsmail hocamız geldiğinden beri takım, camia ve taraftarlar olarak birbirimize sarıldık" diye konuştu.
İRFAN CAN'IN BÜYÜK SEVİNCİ
Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci çiftinin bebekleri dünyaya geldi. İlk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına "Can" adını verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadelerine yer verildi.