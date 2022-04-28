Premier Lig ekibi Crystal Palace Osayi için Türkiye'ye geliyor





EVET F.BAHÇE İLE GÖRÜŞTÜM!

Jorge Jesus, Brezilya basınına yaptığı açıklamada flaş bir itirafta bulundu. Fenerbahçe'de 1 numaralı teknik direktör adayı olan Jorge Jesus çok flaş bir açıklama yaptı. Brezilya'ya giden Portekizli hoca, gazetecilerin Sarı-Lacivertli kulüp ile ilgili sorusuna, "Evet Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Birçok teklif var ve acelem yok. Şu anda gelen teklifleri inceliyorum" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la Lizbon'da bir araya gelen Jesus'un 15 gün içinde kesin kararını vermesi bekleniyor.