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    Premier Lig ekibi Crystal Palace Osayi için Türkiye'ye geliyor

    Premier Lig ekibi Crystal Palace’ın yetkilileri, yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geliyor. İşte sizler için derlediğimiz 28 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Crystal Palace’in gözü Osayi’de

    Fenerbahçe'de son dönemde ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi olan Osayi Samuel için İngiliz ekibi atakta... Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan yıldız oyuncunun şimdiki değeri ise 6 milyon Euro... Sarı-Lacivertliler 500 bin Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusundan yaklaşık 10 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Crystal Palace, Osayi QPR'de oynarken de yıldız oyuncuyu takip ediyordu. Süper Lig'de 29 maça çıkan genç yıldız 1 gol atarken 3 asist üretti.



    DEVLER LİGİ'Nİ İSTİYORUZ!
    F.Bahçe'nin golcüsü Serdar Dursun özel açıklamalara imza attı. Yıldız oyuncu, "Seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Kaç seneden beri özlem var. İnşallah bu özlemi dindirebiliriz. İnşallah seneye özlediğimiz, istediğimiz şampiyonluk gelir" dedi. Serdar Dursun, "İsmail hocamız geldiğinden beri takım, camia ve taraftarlar olarak birbirimize sarıldık" diye konuştu.



    İRFAN CAN'IN BÜYÜK SEVİNCİ
    Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci çiftinin bebekleri dünyaya geldi. İlk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına "Can" adını verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



        HENÜZ KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK
        Fenerbahçe ile adı anılan kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın menajeri Murat Erdoğan, "Ertuğrul'un transferi için Fenerbahçe ile Kasımpaşa görüştü. Fakat henüz bizimle görüşme yapılmadı. Ertuğrul'un Fenerbahçe dışında da talipleri var" dedi.



        SERDAR AZİZ İMZAYI ATIYOR
        F.Bahçe'nin tecrübeli oyuncusu Serdar Aziz, savunmada gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertliler'de kalması bekleniyor.



        EVET F.BAHÇE İLE GÖRÜŞTÜM!
        Jorge Jesus, Brezilya basınına yaptığı açıklamada flaş bir itirafta bulundu. Fenerbahçe'de 1 numaralı teknik direktör adayı olan Jorge Jesus çok flaş bir açıklama yaptı. Brezilya'ya giden Portekizli hoca, gazetecilerin Sarı-Lacivertli kulüp ile ilgili sorusuna, "Evet Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Birçok teklif var ve acelem yok. Şu anda gelen teklifleri inceliyorum" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la Lizbon'da bir araya gelen Jesus'un 15 gün içinde kesin kararını vermesi bekleniyor.



            KOLOMBİYA'DAN JAMES İDDİASI
            Galatarasay için Kolombiya'dan çok flaş bir transfer iddiası geldi... El Nuevo Dia'ya göre Katar ekibi Al Rayyan'dan ayrılma kararı alan James Rodriguez resmen Sarı-Kırmızılı kulüple masaya oturdu. Habere göre Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, Kolombiyalı yıldızın menajeri Jorge Mendes'le görüşme yaptı. James Rodriguez'e Suudi Arabistan ekibi Al Ain'in de ilgi gösterdiği ancak yıldız futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtiliyor. Al Rayyan ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki James Rodriguez'in şu anda piyasa değeri 15 milyon Euro.



            KENAN KARAMAN İKİLEMİ
            Teknik patron Valerien Ismael'in Kenan Karaman'ı yeni sezonda düşünmediği öğrenildi. Ancak yönetimin yerli rotasyonundaki sıkıntı ve 7+4 yabancı kuralı nedeniyle gurbetçi yıldızın takımda kalmasını istediği öğrenildi.



            N'KOUDOU FORMAYI ALIYOR
            Pazar Kayserispor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta 11 değişiyor. Ismael'in Welinton'un yerine Necip'e, Güven Yalçın'ın yerine N'Koudou'ya şans vereveği giyeceği öğrenildi. Josef sarı kart cezalısı olduğu için orta alanda da Atiba oynayacak.



                ŞAMPİYON BAHÇEŞEHİR
                FIBA Avrupa Kupası finalinde ilk maçta 3 sayı farkla yendiği Reggio Emilia'yı dün de evinde 16 sayıyla geçen Bahçeşehir Koleji, tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Bahçeşehir Koleji'nden tarihi başarı... FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini 90-74 yenen temsilcimiz, şampiyon oldu. Eşleşmenin ilk maçını da deplasmanda 72-69 kazanan kırmızı-lacivertliler, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. Bahçeşehir rakibi karşısında ilk yarıyı 43-37 önde tamammladı. İkinci yarıda da Emilia'ya şans tanımayan temsilcimiz parkeden 16 sayı farkla galip ayrıldı. Smith 17, Black ve Dekker ise 12'şer sayıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı.



                BURSASPOR YARI FİNALDE
                Eurocup çeyrek final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup edere yarı finale yükseldi. Timsah yarı finalde MoraBanc Andorra ile eşleşti.



                ŞAMPİYON PİLOTTAN BAŞARILI PERFORMANS
                Avrupa şampiyonu Berkay Besler, pistlerde gösterdiği başarılarla dikkat çekiyor. Genç pilot, Toksport WR ile birlikte Prototype Cup Germany şampiyonasının ilk prototip yarışlarının ikisinde de 1. oldu. 5 kez Türkiye ve 1 kez Belçika şampiyonu ve 1 Dünya 3.lüğü bulunan Genç pilotun hedefi ise, Le Mans Prototype'de şampiyon olmak.

                ANADOLU EFES FİNAL FOUR İÇİN PARKEDE
                THY EuroLeague play-off serisi 4. maçında Anadolu Efes bugün Armani Milan'ı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Seride 2-1 üstünlüğü bulunan Lacivert Beyazlı temsilcimiz bu maçı da kazanarak adını final four'a yazdırmak istiyor.

                LİVERPOOL AVANTAJI KAPTI!
                Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti. Rövanş öncesi final yolunda avantaj yakaladı. Liverpool'a maçta galibiyeti getiren golleri Estupinan (kendi kalesine) ve Mane kaydetti.
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