Premier Lig ekibi Crystal Palace Osayi için Türkiye'ye geliyor

İRFAN CAN'IN BÜYÜK SEVİNCİ

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci çiftinin bebekleri dünyaya geldi. İlk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına "Can" adını verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadelerine yer verildi.