Eşref Hamamcıoğlu ikinci hoca adayını da belirledi: Rudi Garcia





FARKE SORU İŞARETİ

Torrent'le yola devam etmeyi kesinlikle düşünmeyen Hamamcıoğlu'nun listesinin ilk sırasında Daniel Farke yer alıyor. Ancak Alman hocanın yeterli tecrübeli sahip olmamasından dolayı bazı endişelerin yaşandığı ve listeye bir isim daha eklendiği öğrenildi. Bu ismin, Rudi Garcia olduğu belirtiliyor. 58 yaşındaki Fransız hoca son olarak Lyon'da görev yaptı. Lyon'da yaklaşık 2 yıl çalışan Garcia 1,88 puan ortalaması yakaladı. Daha önce Marsilya, Roma, Lille, Dijon ve St. Etienne'in de başında yer alan Garcia, 2010-11 sezonunda Lille ile Fransa şampiyonluğu yaşadı.