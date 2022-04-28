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    Eşref Hamamcıoğlu ikinci hoca adayını da belirledi: Rudi Garcia

    Galatasaray kulislerinde başkanlığa bir adım önde olduğu konuşulan Hamamcıoğlu, Farke için yapılan "Tecrübesiz" eleştirileri sonrası Rudi Garcia'yı da listesine aldı. Fransız hoca son olarak Lyon'u çalıştırdı.

    B planı Rudi Garcia

    Cumartesi yapılacak seçim öncesi Galatasaray'da heyecan artarken, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerde başkanlığa bir adım daha yakın gösterilen Eşref Hamamcıoğlu seçimden zaferle ayrılırsa takımın başına yabancı bir teknik adam getirecek.



    FARKE SORU İŞARETİ
    Torrent'le yola devam etmeyi kesinlikle düşünmeyen Hamamcıoğlu'nun listesinin ilk sırasında Daniel Farke yer alıyor. Ancak Alman hocanın yeterli tecrübeli sahip olmamasından dolayı bazı endişelerin yaşandığı ve listeye bir isim daha eklendiği öğrenildi. Bu ismin, Rudi Garcia olduğu belirtiliyor. 58 yaşındaki Fransız hoca son olarak Lyon'da görev yaptı. Lyon'da yaklaşık 2 yıl çalışan Garcia 1,88 puan ortalaması yakaladı. Daha önce Marsilya, Roma, Lille, Dijon ve St. Etienne'in de başında yer alan Garcia, 2010-11 sezonunda Lille ile Fransa şampiyonluğu yaşadı.



    ERGÜN GÖRÜŞECEK
    Hamamcıoğlu'nun futbolun başına getirmesi beklenen Cenk Ergün'ün seçimden istenen sonuç çıkması durumunda önümüzdeki hafta hemen görüşmelere başlayacağı gelen bilgiler arasında. Mayıs 2021'den bu yana boşta olan Rudi Garcia'nın Galatasaray'dan gelecek bir teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu.

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    Haberler Spor Eşref Hamamcıoğlu ikinci hoca adayını da belirledi: Rudi Garcia
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