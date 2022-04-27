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    • 27.04.2022 17:12
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    • 27.04.2022 17:12
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    Son dakika Beşiktaş haberleri... Ismael gözünü eski öğrencisine dikti! Mads Juel Andersen...

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş şok bir yenilgi alınca Teknik Direktör Ismael harekete geçti. Welinton, Domagoj Vida ve Montero’nun performansından memnun olmayan ve en az 2 stoper isteyen Ismail’en gözünü Mads Juel Andersen’e diktiği ifade edildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    ÖZEL HABER | Ismael gözünü eski öğrencisine dikti!

    Evinde Kasımpaşa önünde şok bir yenilgi alan Beşiktaş'ta tüm konsantrasyon yeni sezonun kadro planlamasına yönelmiş durumda. 3-4-3 sisteminin en iyi şekilde işlemesi için savunma kurgusuna büyük önem veren Fransız hocanın büyük bir değişim planladığı öğrenildi.

    Welinton, Domagoj Vida ve Montero'nun performansından memnun olmayan ve en az 2 stoper isteyen Ismail'en gözünü Mads Juel Andersen'e diktiği ifade edildi.

    Yönetimin Ismael'in Barnsley'den öğrencisi olan Danimarkalı yıldız için hemen çalışmalara başladığı belirlendi. 23 yaşındaki Andersen'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

        Bu sezon 30 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu 2730 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 1.94 boyundaki Andersen 2019 yılında Horsens'ten 1 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

        Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Andersen geçtiğimiz sezon Barnsley'de Valerien Ismael'in değişilmez ismiydi. Tam 53 resmi oynayan ve takımına 1 gol, 4 asistlik katkı veren yıldız futbolcuyla ilgili kısa süre içinde Barnsley ile görüşmelerin başlaması bekleniyor.
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