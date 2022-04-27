Son dakika Beşiktaş haberleri... Ismael gözünü eski öğrencisine dikti! Mads Juel Andersen...

Welinton, Domagoj Vida ve Montero'nun performansından memnun olmayan ve en az 2 stoper isteyen Ismail'en gözünü Mads Juel Andersen'e diktiği ifade edildi.
Welinton, Domagoj Vida ve Montero'nun performansından memnun olmayan ve en az 2 stoper isteyen Ismail'en gözünü Mads Juel Andersen'e diktiği ifade edildi.
Bu sezon 30 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu 2730 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 1.94 boyundaki Andersen 2019 yılında Horsens'ten 1 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Andersen geçtiğimiz sezon Barnsley'de Valerien Ismael'in değişilmez ismiydi. Tam 53 resmi oynayan ve takımına 1 gol, 4 asistlik katkı veren yıldız futbolcuyla ilgili kısa süre içinde Barnsley ile görüşmelerin başlaması bekleniyor.