Son dakika Beşiktaş haberleri... Ismael gözünü eski öğrencisine dikti! Mads Juel Andersen...

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Andersen geçtiğimiz sezon Barnsley'de Valerien Ismael'in değişilmez ismiydi. Tam 53 resmi oynayan ve takımına 1 gol, 4 asistlik katkı veren yıldız futbolcuyla ilgili kısa süre içinde Barnsley ile görüşmelerin başlaması bekleniyor.