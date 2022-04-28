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    • Spor
    • 28.04.2022 11:15
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    • 28.04.2022 11:28
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    İspanyolların ünlü gazetesi Marca: Trabzonspor İstanbul’un ebedi egemenliğine meydan okuyor

    Cumartesi günü karşılaşacağı Antalyaspor karşısında 1 puan alması durumunda şampiyon olacak olan Trabzonspor’a dış basın da kayıtsız kalamadı. Kulübe övgü yağan haberlerde "İstanbul’un ebedi egemenliğine meydan okuyor" yorumu yapıldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Trabzonspor İstanbul’un egemenliğine meydan okuyor

    İspanyolların ünlü gazetesi Marca, Trabzonspor ile ilgili yaptığı haberde övgü dolu sözler sarfetti. Marca, "Trabzonspor ailesi, İstanbul'un ebedi egemenliğine meydan okuyor" başlıklı haberinde Bordo-Mavililer'i övücü ifadeler kullandı.



    Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde başarıdan başarıya koşan Trabzonspor'u daha önce de Alman basını manşetlerine taşımıştı.

    Takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde son 4 haftaya giren Trabzonspor, son 26 haftada liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Ezeli rakiplerine büyük puan farkları attı.

        Karadeniz Fırtınası bu sezon sadece Süper Lig'de değil Türkiye Kupası'nda da hedefine emin adımlarla gidiyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri sezon sonu çifte kupa kazanmanın peşinde.

        Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 yendi. 10 Mayıs'taki rövanş maçında da iyi bir sonuç alması halinde adını finale yazdıracak.

        Abdullah Avcı ile Süper Kupa kazanan Fırtına, iki kupayı da kazanması durumunda üçlemeyi tamamlayacak.
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        Haberler Spor İspanyolların ünlü gazetesi Marca: Trabzonspor İstanbul’un ebedi egemenliğine meydan okuyor
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