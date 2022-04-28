İspanyolların ünlü gazetesi Marca: Trabzonspor İstanbul’un ebedi egemenliğine meydan okuyor

İspanyolların ünlü gazetesi Marca, Trabzonspor ile ilgili yaptığı haberde övgü dolu sözler sarfetti. Marca, "Trabzonspor ailesi, İstanbul'un ebedi egemenliğine meydan okuyor" başlıklı haberinde Bordo-Mavililer'i övücü ifadeler kullandı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde başarıdan başarıya koşan Trabzonspor'u daha önce de Alman basını manşetlerine taşımıştı.
Takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde son 4 haftaya giren Trabzonspor, son 26 haftada liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Ezeli rakiplerine büyük puan farkları attı.