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    • Spor
    • 28.04.2022 12:42
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    • 28.04.2022 12:42
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    Özel Haber I Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi son buldu

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe yönetimi iç ve dış transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kısa süre önce Ferdi Kadıoğlu’nun sözleşmesini uzatan Sarı-Lacivertliler ikinci imzayı da attırıyor. Serdar Aziz’le de her konuda anlaşma sağladı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Serdar Aziz bilmecesi son buldu

    Yönetim son dönemin en başarılı isimlerinden biri olarak ön plana çıkan Serdar Aziz'le her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli yıldızın menajeri Haluk Canatar'la yapılan son görüşmede aradaki tüm pürüzlerin giderildiği ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.



    Alınan bilgilere göre 31 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Özellikle İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturması ve 4'lü savunmaya geçmesinin ardından takımın banko isimlerinden biri olan Serdar Aziz performansıyla herkesin beğenisini kazanıyor.



    Son 9 maçta da ilk 11'de yer alan milli futbolcu, Fenerbahçe'nin müthiş serisinde önemli bir pay sahibi oldu. Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Serdar Aziz takımına 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.
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