Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tecrübeli hoca İsmail Kartal'a yapacağı teklifi TAKVİM açıklıyor





SÜREKLİ KONUŞULUYOR

Yeni sezonda takımı yabancı bir isme emanet etme kararı alan Başkan Ali Koç son olarak Jorge Jesus'la temasa geçti ve büyük oranda anlaşma sağladı. Yaşanan bu gelişme sonrası, "İsmail Kartal ne olacak?" sorusu gündeme gelmiş durumda. Basın toplantılarında sık sık "Artık yardımcılık yapmam. Ben teknik direktörüm" ifadesini kullanan Kartal'ın sportif direktörlük görevine getirilmesi bir süredir konuşuluyordu. Ancak Başkan Ali Koç'un yeni gelecek olan teknik direktör üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını düşündüğü için bu formülün rafa kaldırıldığı belirlendi.