Fenerbahçe'de İsmail Kartal formülü! Ali Koç kararını verdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine göreve getirilen İsmail Kartal müthiş performansıyla Süper Lig'e damgasını vuruyor... Ligde çıktığı 14 maçta 10 galibiyet elde eden ve 2,36'lık galibiyet yüzdesi elde eden tecrübeli hoca buna rağmen yeni sezonda çok büyük ihtimalle Sarı-Lacivertli takımın başında olmayacak.
Yeni sezonda takımı yabancı bir isme emanet etme kararı alan Başkan Ali Koç son olarak Jorge Jesus'la temasa geçti ve büyük oranda anlaşma sağladı. Yaşanan bu gelişme sonrası, "İsmail Kartal ne olacak?" sorusu gündeme gelmiş durumda.
Basın toplantılarında sık sık "Artık yardımcılık yapmam. Ben teknik direktörüm" ifadesini kullanan Kartal'ın sportif direktörlük görevine getirilmesi bir süredir konuşuluyordu. Ancak Başkan Ali Koç'un yeni gelecek olan teknik direktör üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını düşündüğü için bu formülün rafa kaldırıldığı belirlendi.