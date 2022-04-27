Fenerbahçe'de İsmail Kartal formülü! Ali Koç kararını verdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine göreve getirilen İsmail Kartal müthiş performansıyla Süper Lig'e damgasını vuruyor... Ligde çıktığı 14 maçta 10 galibiyet elde eden ve 2,36'lık galibiyet yüzdesi elde eden tecrübeli hoca buna rağmen yeni sezonda çok büyük ihtimalle Sarı-Lacivertli takımın başında olmayacak.