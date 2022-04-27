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    • Spor
    • 27.04.2022 16:17
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    • 27.04.2022 16:17
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    Fenerbahçe'de İsmail Kartal formülü! Ali Koç kararını verdi

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de göreve geldiği günden bu yana performansıyla Süper Lig'e damga vuran İsmail Kartal ile ilgili sarı-lacivertliler çözüm arıyor. "Yardımcı antrenörlük yapmam" diyen Kartal'ın Sportif A.Ş.'de görev alması planlanıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener çözümü buldu! Kartal’a flaş teklif

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine göreve getirilen İsmail Kartal müthiş performansıyla Süper Lig'e damgasını vuruyor... Ligde çıktığı 14 maçta 10 galibiyet elde eden ve 2,36'lık galibiyet yüzdesi elde eden tecrübeli hoca buna rağmen yeni sezonda çok büyük ihtimalle Sarı-Lacivertli takımın başında olmayacak.



    Yeni sezonda takımı yabancı bir isme emanet etme kararı alan Başkan Ali Koç son olarak Jorge Jesus'la temasa geçti ve büyük oranda anlaşma sağladı. Yaşanan bu gelişme sonrası, "İsmail Kartal ne olacak?" sorusu gündeme gelmiş durumda.



    Basın toplantılarında sık sık "Artık yardımcılık yapmam. Ben teknik direktörüm" ifadesini kullanan Kartal'ın sportif direktörlük görevine getirilmesi bir süredir konuşuluyordu. Ancak Başkan Ali Koç'un yeni gelecek olan teknik direktör üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını düşündüğü için bu formülün rafa kaldırıldığı belirlendi.



        Başkan Koç'un İsmail Kartal'ın yeni sezonda mutlaka kulüp içinde aktif bir görevde olmasını istediği ve son olarak Sportif A.Ş. fikrinin masaya geldiği öğrenildi.



        Önümüzdeki hafta 4 veya 5 Mayıs tarihinde tecrübeli hoca ile bir araya gelecek olan Ali Koç'un Sportif A.Ş.'de yöneticilik teklifini resmen ileteceği öğrenildi. Kariyerine teknik direktör olarak devam etmek isteyen İsmail Kartal'ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.

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