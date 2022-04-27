LİVERPOOL-VİLLARREAL MAÇI TV 8.5 CANLI İZLE 📺 Liverpool-Villarreal maçı şifresiz canlı nasıl izlenir? MAÇIN 11'leri...

LİVERPOOL-VİLLARREAL MAÇI CANLI İZLE 📺 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Liverpool - Villarreal maçı ile devam ediyor. Bu akşam Anfield Road'da iki büyük takım karşı karşıya gelecek. Futbolseveler de maç hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Liverpool-Villarreal maçı şifresiz canlı nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri ve canlı maç izleme yolları...
LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇININ İLK 11'LERİ
Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Mane, Diaz
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Danjuma
LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI NASIL İZLENİR?
Liverpool ile Villarreal arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma EXXEN ve TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.
LIVERPOOL'UN YARI FİNAL YOLU
B Grubu'nu lider bitiren Liverpool son 16 turunda Inter'i ve çeyrek finalde ise Benfica'yı eleyerek yarı finale kaldı.
VILLARREAL'İN YARI FİNAL YOLU
F Grubu 2.'si Villarreal son 16 turunda Juventus'u, çeyrek finalde ise Bayern Münih'i eleyerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.