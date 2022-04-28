Bolognalı futbolcular Inter galibiyeti sonrası lösemi tedavisi gören teknik direktörleri Sinisa Mihajlovic’i ziyarete gitti

Bu sonuçla birlikte Inter 8 maç aradan sonra kaybetmiş oldu. Bolognalı futbolcuların başarısı İtalyan medyasında da geniş yer buldu.

İnter maçı sonrası ise Bolognalı futbolcuların teknik direktörlerine büyük sürprizi vardı. Bologna İnter'i mağlup ettikten sonra bugün tam takım lösemi tedavisi gören teknik direktörleri Sinisa Mihajlovic'i ziyarete gitti. Bu hareket duygusal görüntülerin oluşmasına neden oldu.