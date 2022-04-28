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    • Spor
    • 28.04.2022 16:11
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    • 28.04.2022 16:11
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    Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurul toplantısı 21-28 Mayıs'ta yapılacak

    Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu. Buna göre idari ve mali genel kurul toplantısı 21-28 Mayıs'ta yapılacak

    Beşiktaş’ta kritik tarih belli oldu

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak.

    Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 28 Mayıs Cumartesi günü aynı saat, gündemle aynı yerde gerçekleştirilecek.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurul toplantısı 21-28 Mayıs'ta yapılacak
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