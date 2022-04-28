Altay’da olaylı kongre! Ortalık bir anda karıştı





Genel kurul için Almanya'dan geldiğini belirten genç bir kulüp üyesi, söz aldığı kürsüde Özgür Ekmekçioğlu'nun yapılan transferlerle kulübü zarara uğrattığını ve mevcut yönetimin ibra edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu konuşma üzerine Ekmekçioğlu'nu savunan bazı üyeler tepki gösterirken, sözlü atışma sonrası gerginlik kavgaya dönüştü.