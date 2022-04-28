Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.04.2022 14:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2022 14:38
    ABONE OL

    A Spor canlı yayınında duygusal anlar: Trabzonspor'un videosunu izleyen Melike Çelik ve Serdar Sarıdağ gözyaşlarına hakim olamadı!

    Şampiyonluk için gün saya Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyası kapsamında bir video hazırlamış ve bu video sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. A Spor ekranlarında sunucu Melike Çelik ve yorumcu Serdar Sarıdağ, videonun gösterildiği anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

    takvim.com.tr
    A Spor’da duygusal anlar!

    Süper Lig'de Trabzonspor bu hafta Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Trabzonspor, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" temalı bir video yayınladı.


    Yayınlanan videoda Kazım Koyuncu, Eren Bülbül, Nazmiye Nine, Dozer Cemil ve Mustafa Çelik gibi isimler hatırlatıldı. A Spor ekranlarında ise canlı yayında duygusal anlar yaşandı.



    DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
    A Spor'da sunucu Melik Çelik ve yorumcu Serdar Sarıdağ, klibi izledikleri yayında duygusal anlar yaşadı.

    Melike Çelik, "Ben duygulandım, özür diliyorum. Serdar sen niye ağlıyorsun, kötü yaptın beni de. İzleyicilerimizden özür diliyorum.


        Çok güzel bir video olmuş. Hem mesaj içeren hem de o renklerle bütünleşmiş önemli isimleri unutmayan, onların dilinden seslenen bir video. Tebrik etmek lazım" dedi.

        "SÜPER OLMUŞ"
        Videoyu izlerken duygulanan Serdar Sarıdağ da, "Eren, Özkan hoca... Müthiş yapmışlar. Kimin aklına geldiyse ayrıntılar süper" ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Derece yaptılar ödülü kazandılar
        Haberler Spor A Spor canlı yayınında duygusal anlar: Trabzonspor'un videosunu izleyen Melike Çelik ve Serdar Sarıdağ gözyaşlarına hakim olamadı!
            SON DAKİKA