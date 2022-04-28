A Spor canlı yayınında duygusal anlar: Trabzonspor'un videosunu izleyen Melike Çelik ve Serdar Sarıdağ gözyaşlarına hakim olamadı!

Süper Lig'de Trabzonspor bu hafta Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Trabzonspor, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" temalı bir video yayınladı.
Yayınlanan videoda Kazım Koyuncu, Eren Bülbül, Nazmiye Nine, Dozer Cemil ve Mustafa Çelik gibi isimler hatırlatıldı. A Spor ekranlarında ise canlı yayında duygusal anlar yaşandı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
A Spor'da sunucu Melik Çelik ve yorumcu Serdar Sarıdağ, klibi izledikleri yayında duygusal anlar yaşadı.
Melike Çelik, "Ben duygulandım, özür diliyorum. Serdar sen niye ağlıyorsun, kötü yaptın beni de. İzleyicilerimizden özür diliyorum.