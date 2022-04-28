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    • 28.04.2022 13:16
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    • 28.04.2022 13:24
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    27 milyonluk endişe! Galatasaray'da Bafetimbi Gomis sorunu

    Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı-kırmızılı kulüpte gözler cumartesi yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Eşref Hamamcıoğlu - Metin Öztürk arasında yapılacak seçim sonrası sarı-kırmızılı ekibin yeni başkanını büyük bir ekonomik sıkıntı bekliyor. Kadroda maliyeti yüksek isimlerle yolları ayırmayı planlayan ikilinin, Bafetimbi Gomis konusunda sıkıntı yaşayabileceği belirtildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da 27 milyonluk endişe

    Cumartesi günü yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da büyük bir heyecan hakim. Her iki başkan adayı da teknik direktör ve transfer çalışmalarını yürütürken, bir yandan da ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek için kaynak arıyor.



    Hem Eşref Hamamcıoğlu hem Metin Öztürk, harcama limitleri ve Bankalar Birliği'le yapılacak ödemelerden dolayı yeni sezonda takımın maaş bütçesini düşürmeyi hedefliyor. Bu konuda çalışmalar yapan iki ismin de Bafetimbi Gomis konusunda sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor.



    Devre arasında bedelsiz olarak transfer edilen Fransız yıldızla 6 ay+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sezon sonuna kadar 750 bin Euro ödenecek olan 37 yaşındaki Gomis'in yeni sezonda opsiyonun devreye girmesi halinde ise 1 milyon 750 bin Euro alacağı açıklanmıştı. Ancak opsiyonun hangi koşullarda devreye gireceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.



        Şu ana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan 37 yaşındaki Gomis son olarak Altay deplasmanında eleştiri oklarının hedefi oldu.



        Yaşının ilerlemiş olmasından dolayı gol yollarında çok ağır kalan ve taraftarların da tepkisini toplayan Fransız yıldız için "Jubile zamanı gelmiş" yorumları yapılıyor. Bu nedenle Gomis'in yeni sezonda da kadroda bulunma ihtimali büyük bir endişe yaratıyor.



        Gomis'in opsiyonunun devreye girmesi durumunda yönetimin önünde 1 milyon 750 bin Euro yani yaklaşık 27 milyon liralık mali bir yük olacak. Bu nedenle hem Hamamcıoğlu hem de Öztürk'ün başkan seçilmesi durumunda ilk yapacağı işlerden birisinin Fransız yıldızın sözleşmesiyle ilgili bu soruna en atmak olduğu belirtiliyor.
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            Haberler Spor 27 milyonluk endişe! Galatasaray'da Bafetimbi Gomis sorunu
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