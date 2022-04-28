27 milyonluk endişe! Galatasaray'da Bafetimbi Gomis sorunu

Cumartesi günü yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da büyük bir heyecan hakim. Her iki başkan adayı da teknik direktör ve transfer çalışmalarını yürütürken, bir yandan da ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek için kaynak arıyor.
Hem Eşref Hamamcıoğlu hem Metin Öztürk, harcama limitleri ve Bankalar Birliği'le yapılacak ödemelerden dolayı yeni sezonda takımın maaş bütçesini düşürmeyi hedefliyor. Bu konuda çalışmalar yapan iki ismin de Bafetimbi Gomis konusunda sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor.
Devre arasında bedelsiz olarak transfer edilen Fransız yıldızla 6 ay+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sezon sonuna kadar 750 bin Euro ödenecek olan 37 yaşındaki Gomis'in yeni sezonda opsiyonun devreye girmesi halinde ise 1 milyon 750 bin Euro alacağı açıklanmıştı. Ancak opsiyonun hangi koşullarda devreye gireceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.