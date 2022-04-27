Trabzonspor'dan taraftarlara kutlama uyarısı: Mutluluğa kurşun sıkma

Süper Lig´de şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta olan Trabzonspor, kutlamalarda silahla ateş açılmaması için yürütülen `Mutluluğa kurşun sıkma´kampanyasına, içerisinde bordo mavili camiayla özdeşleşen vefat etmiş isimlerin de temsili olarak canlandırıldığı videoyla dikkati çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 35´inci haftası öncesinde şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor´da bir yandan erken kutlama heyecanı sürerken, diğer yanda da kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen `Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına sıkça vurgular yapılıyor.
Farkındalık oluşturup, kampanyaya destek veren Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yeni videolu paylaşımda bulunarak, `Mutluluğa kurşun sıkma´ kampanyasına yeniden dikkati çekti.
"MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA"
İçerisinde bordo mavili camiayla özdeşleşen vefat etmiş isimlerin de temsili olarak canlandırıldığı video, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.