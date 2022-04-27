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    • Yaşam
    • 27.04.2022 17:05
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    • 27.04.2022 17:05
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    Trabzonspor'dan taraftarlara kutlama uyarısı: Mutluluğa kurşun sıkma

    Trabzonspor'da şampiyonluğu sadece 1 puan kaldı! Kentti büyük bir şölen kaplarken uçak biletleri şimdiden bitmiş durumda. Kulüpten ise taraftarlara bir uyarı geldi. Trabzonspor´da bir yandan erken kutlama heyecanı sürerken, diğer yanda da kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen `Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına sıkça vurgular yapılıyor.

    Trabzonspor’dan kutlama uyarısı: Mutluluğa kurşun sıkma

    Süper Lig´de şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta olan Trabzonspor, kutlamalarda silahla ateş açılmaması için yürütülen `Mutluluğa kurşun sıkma´kampanyasına, içerisinde bordo mavili camiayla özdeşleşen vefat etmiş isimlerin de temsili olarak canlandırıldığı videoyla dikkati çekti.

    Spor Toto Süper Lig'in 35´inci haftası öncesinde şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor´da bir yandan erken kutlama heyecanı sürerken, diğer yanda da kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen `Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına sıkça vurgular yapılıyor.

    Farkındalık oluşturup, kampanyaya destek veren Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yeni videolu paylaşımda bulunarak, `Mutluluğa kurşun sıkma´ kampanyasına yeniden dikkati çekti.

    "MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA"

    İçerisinde bordo mavili camiayla özdeşleşen vefat etmiş isimlerin de temsili olarak canlandırıldığı video, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.
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        Haberler Yaşam Trabzonspor'dan taraftarlara kutlama uyarısı: Mutluluğa kurşun sıkma
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