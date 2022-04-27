Trabzonspor'dan taraftarlara kutlama uyarısı: Mutluluğa kurşun sıkma

Spor Toto Süper Lig'in 35´inci haftası öncesinde şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor´da bir yandan erken kutlama heyecanı sürerken, diğer yanda da kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen `Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına sıkça vurgular yapılıyor.