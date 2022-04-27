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    Beşiktaş bu sezon adeta tarihi tersten yazıyor! 1997-98 sonrası en kötü 34 haftalık performansına imzasını attı

    Bu sezon Süper Ligde 34 maçta sadece 13 galibiyet alabilen ve 51 puanda kalan Beşiktaş, 1997-1998’de Toshack yönetiminde alınan 48 puanın ardından en kötü ikinci sezonunu yaşıyor.

    Son 24 yılın en kötüsü

    Geçen sezonun iki kupalı şampiyonu Beşiktaş bu sezon taraftarları kahreden bir performans sergiliyor. Sergen Yalçın ile yola çıkan ancak üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Önder Karaveli'yi takımın başına getiren Siyah-Beyazlı yönetimin Valerien Ismail hamlesi de kötü gidişi durduramadı.



    SADECE 1 GALİBİYET
    Fransız hoca yönetiminde 4 maça çıkan Beşiktaş tam 7 puan kaybederek olumsuz bir görüntü çizdi. Bu süreçte sadece Alanyaspor'u yenebilen Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor ve Giresunspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa önünde ise ağır bir yenilgi alındı. Bu sezon Süper Lig'de 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş tarihinin en kötü 34 haftalık performanslarından birisini sergiledi. Şu anda 51 puanı bulunan Kartal, 1997- 1998'un ardından 34 hafta sonunda en az puan topladığı sezonu yaşıyor.



    EN KÖTÜSÜ TOSHACK
    Siyah-Beyazlılar 1997-1998 sezonunda John Toshack yönetiminde 34 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi elde etmiş, 48 puanla sezonu 6. sırada tamamlamıştı. Sezonu ilk 4 sıra içinde bitirip Avrupa vizesini almak isteyen Beşiktaş ligin kalan bölümünde Kayserispor (D), Fenerbahçe, Göztepe (D) ve Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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    Haberler Spor Beşiktaş bu sezon adeta tarihi tersten yazıyor! 1997-98 sonrası en kötü 34 haftalık performansına imzasını attı
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