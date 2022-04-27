Beşiktaş bu sezon adeta tarihi tersten yazıyor! 1997-98 sonrası en kötü 34 haftalık performansına imzasını attı





SADECE 1 GALİBİYET

Fransız hoca yönetiminde 4 maça çıkan Beşiktaş tam 7 puan kaybederek olumsuz bir görüntü çizdi. Bu süreçte sadece Alanyaspor'u yenebilen Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor ve Giresunspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa önünde ise ağır bir yenilgi alındı. Bu sezon Süper Lig'de 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş tarihinin en kötü 34 haftalık performanslarından birisini sergiledi. Şu anda 51 puanı bulunan Kartal, 1997- 1998'un ardından 34 hafta sonunda en az puan topladığı sezonu yaşıyor.