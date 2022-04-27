Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.04.2022 11:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2022 11:25
    ABONE OL

    Oksijen tüpüyle maça çıktılar

    Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi Libertadores Kupası’nda Brezilya ekibinin yaptığı hareket konuşuluyor… Libertadores Kupası'nda Ekvador temsilcisi Independiente ile deplasmanda karşılaşan Atletico Mineiro'da futbolcular, 2700 rakımlı Quito'da oynanan maçın devre arasında oksijen tüpleri kullandılar.

    Özel Haber | Bunların hepsi rakım yüzünden

    Futbolcuların özellikle ilk yarıda çok zorlandıkları ve mücadele güçlerinin ise zayıfladığı açıklandı. Brezilya ekibi alışık olmadığı ortam nedeniyle güçlük çekmesi Brezilya basınında da geniş yer buldu.

    Brezilya ekibi 7. dakikaka Hulk'un attığı gol ile öne geçerken, bu gole 50'de Junior Sornoza karşılık verdi.

    4. grupta yer alan Independiente 3 maç sonunda 5 puanla liderlik basamağında bulunuyor. Brezilya ekibi Atletico Mineiro ise averajla ikinci sırada…

    Brezilya'daki ilk maçı Independiente 2-0 kazanmıştı. Ekvator temsilcisi yüksek rakıma alışık olmasına rağmen sahasında oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Eymen’in istismar ve darbedildiği görüntüler ortaya çıktı
    Haberler Spor Oksijen tüpüyle maça çıktılar
        SON DAKİKA