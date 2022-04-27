Oksijen tüpüyle maça çıktılar

Futbolcuların özellikle ilk yarıda çok zorlandıkları ve mücadele güçlerinin ise zayıfladığı açıklandı. Brezilya ekibi alışık olmadığı ortam nedeniyle güçlük çekmesi Brezilya basınında da geniş yer buldu.
Brezilya ekibi 7. dakikaka Hulk'un attığı gol ile öne geçerken, bu gole 50'de Junior Sornoza karşılık verdi.
4. grupta yer alan Independiente 3 maç sonunda 5 puanla liderlik basamağında bulunuyor. Brezilya ekibi Atletico Mineiro ise averajla ikinci sırada…
Brezilya'daki ilk maçı Independiente 2-0 kazanmıştı. Ekvator temsilcisi yüksek rakıma alışık olmasına rağmen sahasında oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.