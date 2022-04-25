Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Güven, Batshuayi
Kasımpaşa: Ertuğrul, Ouannes, Spajic, Eren, Hadergjonaj, Donk, Hajradinovic, Doğucan, Fall, Umut, Muleka
KART SINIRINDA 7 İSİM VAR
Beşiktaş'ta bugünkü maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 35. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.