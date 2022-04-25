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    • Spor
    • 25.04.2022 19:33
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    • 25.04.2022 20:31
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    Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Beşiktaş'ın mutlak 3 puan hedefiyle çıktığı maçta Kasımpaşa da istikrarını sürdürmek istiyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

    BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA İLK 11'LER
    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Güven, Batshuayi

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Ouannes, Spajic, Eren, Hadergjonaj, Donk, Hajradinovic, Doğucan, Fall, Umut, Muleka

    KART SINIRINDA 7 İSİM VAR
    Beşiktaş'ta bugünkü maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 35. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

        BEŞİKTAŞ'TA HEDEF MUTLAK 3 PUAN
        Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi. Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 mağlup etti.

        Üst üste iki iç saha maçında Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi.

        24 MAÇI KARTAL KAZANDI
        Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde 38. kez karpışacak.İki takım arasındaki 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere bitti, Kasımpaşa 5 kez galibiyet aldı. Beşiktaş'ın 78 golüne, Paşa 39 golle cevap verdi.
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