Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi sezonu Avrupasız bitebilir! Büyük yıkım

Beşiktaş için büyük umutlarla başlayan sezon büyük bir yıkımla sona erebilir... Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetiminde hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan ve yeni sezon öncesi de kadrosunu Miralem Pjanic, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi gibi yıldız isimlerle takviye eden Beşiktaş, bu sezon ise büyük bir kabus yaşadı.