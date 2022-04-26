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    • Spor
    • 26.04.2022 13:43
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    • 26.04.2022 13:45
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    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi sezonu Avrupasız bitebilir! Büyük yıkım

    Geçtiğimiz sezonu üç kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezon ise ligde bitime 4 maç kala Avrupa Kupaları'na katılma şansını bir hayli zora soktu. 4. sıradaki Başakşehir'in 6 puan uzağında olan ve rakibine karşı ikili averajda da geride bulunan Kartal, Avrupa vizesi alabilemek için ligde kalan bölümde şansını zorlayacak. Bir yandan da ligde şampiyonluk için geri sayımda olan Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasını bekleyecek.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike

    Beşiktaş için büyük umutlarla başlayan sezon büyük bir yıkımla sona erebilir... Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetiminde hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan ve yeni sezon öncesi de kadrosunu Miralem Pjanic, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi gibi yıldız isimlerle takviye eden Beşiktaş, bu sezon ise büyük bir kabus yaşadı.

    Önce Şampiyonlar Ligi'ni puan alamadan tamamlayan ve grubunu sonuncu sırada tamamlayan Beşiktaş, ligde de bir türlü istediği sonuçları alamayınca teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmış, yerine gelen Önder Karaveli ile de bir türlü istenilen çıkış yakalanamamıştı.

    Karaveli yerine bir süre önce teknik direktörlük koltuğuna oturan Valerien Ismael ile ilk iki maçta iyi bir futbol oynamasına rağmen son iki maçta Giresun ve Kasımpaşa'ya karşı 5 puan kaybedilmesi Siyah-Beyazlılar'a Avrupa yolunda büyük bir darbe indirdi.

        Şampiyonluk parolası ile başladığı sezonda 34. hafta sonunda 51 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş, böylelikle önümüzdeki sezon Avrupa'da yer alma şansını da zora sokmuş oldu. Avrupa'ya gitmek için ilk 4'te yer alması gereken Beşiktaş, ligde 4. sırada yer alan Başakşehir'in bitime 4 maç kala 6 puan gerisinde bulunuyor.

        Başakşehir'den ayrıca ikili averajda da geride bulunan Beşiktaş'ın kalan 4 maçlık bölümde Turuncu-Lacivertliler'i geçmesi için rakibinin en az 3 maçta puan kaybetmesi gerekiyor (2 beraberlik, 1 yenilgi) Siyah-Beyazlılar'ın ise kalan bölümde hata yapmaması şart.

        İlk 4 sıra için şansı bir hayli düşük olan Beşiktaş'ın Avrupa için en büyük umudu ise kalan 4 maçta 1 puan alması halinde şampiyon olacak olan Trabzonspor'un kupada da mutlu sona ulaşması.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde bulunan ve Kayserispor ile oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak final için avantajı elinde bulunduran Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Süper Lig 5.'si de Avrupa Kupaları'na katılacak.

        Bu durumda 51 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş, sezonu 5. tamamlaması halinde de Avrupa'da yer alacak. Beşiktaş'ın bunun için de önce 52'şer puanla önünde yer alan Adana Demirspor ve Alanyaspor'u geçmesi gerekecek.

            Öte yandan kupayı Trabzonspor dışında başka bir takımın kazanması halinde ise ligden 4 takım Avrupa vizesi alacak. Bu durumda Beşiktaş için Avrupa hayali bir hayli zorlaşacak.

            51 puanlı Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 haftada Kayserispor, (D), Fenerbahçe, Göztepe (D) ve Konyaspor ile karşılaşacak.

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