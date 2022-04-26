Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi sezonu Avrupasız bitebilir! Büyük yıkım

Beşiktaş için büyük umutlarla başlayan sezon büyük bir yıkımla sona erebilir... Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetiminde hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan ve yeni sezon öncesi de kadrosunu Miralem Pjanic, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi gibi yıldız isimlerle takviye eden Beşiktaş, bu sezon ise büyük bir kabus yaşadı.
Önce Şampiyonlar Ligi'ni puan alamadan tamamlayan ve grubunu sonuncu sırada tamamlayan Beşiktaş, ligde de bir türlü istediği sonuçları alamayınca teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmış, yerine gelen Önder Karaveli ile de bir türlü istenilen çıkış yakalanamamıştı.
Karaveli yerine bir süre önce teknik direktörlük koltuğuna oturan Valerien Ismael ile ilk iki maçta iyi bir futbol oynamasına rağmen son iki maçta Giresun ve Kasımpaşa'ya karşı 5 puan kaybedilmesi Siyah-Beyazlılar'a Avrupa yolunda büyük bir darbe indirdi.