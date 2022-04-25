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    • 25.04.2022 17:47
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    • 25.04.2022 18:01
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    Özel haber... Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın odasındaki boş çerçeve doluyor: Gözler Antalyaspor maçına çevrildi

    Süper Lig'in şampiyonluğa en yakın takımı olan Trabzonspor'da gözler artık Antalyaspor maçına çevrilmiş durumda. Bordo Mavili ekip hafta sonu yapacağı maçtan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Böylece Abdullah Avcı'nın odasında bulunanan boş çerçeve de dolmuş olacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber | Avcı’nın odasındaki boş çerçeve doluyor

    Trabzonspor uzun süre unutulmayacak bir şampiyonluğa adım adım ilerliyor… Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçında 1 puan bile alması durumunda özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşmış olacak.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın geçtiğimizin yılın Kasım ayında yapmış olduğu hareket gündem oldu… Tecrübeli teknik adam bir ziyaret esnasında taraftara mesajı vermişti.

    O ziyarette Abdullah Avcı'nın odasında duvara asılı boş bir çerçeve duruyordu. Şampiyon olan Trabzonspor kadrolarının yer aldığı duvardaki boş çerçeve için birçok yorum yapıldı.

        Avcı'nın tablodaki çerçeveyi kendi döneminde kazanılabilecek bir şampiyonluk için boş bıraktığı ortaya çıktı.

        O günden sonra Trabzonspor adeta şaha kalktı… Rakipleri tek tek avladı… Ezeli rakiplerine unutulmayacak puan farkları attı. Şimdi de takipçisi Fenerbahçe'nin tam 11 puan önünde şampiyon olacağı günü bekliyor.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı şampiyonluk kazanıldıktan sonra zafer fotoğrafını boş çerçeveye asacak.
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            Haberler Spor Özel haber... Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın odasındaki boş çerçeve doluyor: Gözler Antalyaspor maçına çevrildi
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