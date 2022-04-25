Özel haber... Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın odasındaki boş çerçeve doluyor: Gözler Antalyaspor maçına çevrildi

Trabzonspor uzun süre unutulmayacak bir şampiyonluğa adım adım ilerliyor… Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçında 1 puan bile alması durumunda özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşmış olacak.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın geçtiğimizin yılın Kasım ayında yapmış olduğu hareket gündem oldu… Tecrübeli teknik adam bir ziyaret esnasında taraftara mesajı vermişti.
O ziyarette Abdullah Avcı'nın odasında duvara asılı boş bir çerçeve duruyordu. Şampiyon olan Trabzonspor kadrolarının yer aldığı duvardaki boş çerçeve için birçok yorum yapıldı.