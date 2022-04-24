Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın gizli kahramanı Dorukhan Toköz! Bedavaya geldi zirve yaptı

90 dakika boyunca girdiği 11 ikili mücadelenin 10'unu kazanan yıldız futbolcu, 4 top kaparken 5 kez de topu geri kazandı. 8 kez top uzaklaştıran Dorukhan, 4 kez pas arası yaptı.

Yüzde 86 pas isabeti ile oynayan Dorukhan Toköz, top kapma, top uzaklaştırma ve pas arası istatistiklerinde sahanın en iyisi oldu.