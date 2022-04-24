Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına'nın gizli kahramanı Dorukhan Toköz! Bedavaya geldi zirve yaptı
Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa 1 kala Trabzonsporun gizli kahramanlarından biri olan Dorukhan Toköz takımda resmen zirve yaptı. Bonservissiz gelen yıldız futbolcu mücadelesiyle taraftarların sevgilisi haline geldi.
Trabzonspor'da sezonun gizli kahramanlarından biri de sezon başında Bordo-Mavililer'e bonservissiz transfer olan yıldız oyuncu Dorukhan Toköz.
Sezon başında Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini reddeden ve Avrupa'ya gitmek için izin isteyen milli oyuncu, Abdullah Avcı'nın telefonu sonrasında Trabzonspor'a imzayı attı.
Sahada bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken Dorukhan Toköz, Adana Demirspor maçındaki istatistikleriyle adeta alev aldı!
90 dakika boyunca girdiği 11 ikili mücadelenin 10'unu kazanan yıldız futbolcu, 4 top kaparken 5 kez de topu geri kazandı. 8 kez top uzaklaştıran Dorukhan, 4 kez pas arası yaptı.
Yüzde 86 pas isabeti ile oynayan Dorukhan Toköz, top kapma, top uzaklaştırma ve pas arası istatistiklerinde sahanın en iyisi oldu.
Adana Demirspor maçına stoperde başlayan tecrübeli oyuncu Peres'in sakatlanması sonrasında sağ beke geçti. Trabzonspor'un jokeri bu sezon hem sağ bek hem stoper hem de ön libero mevkilerinde başarıyla mücadele etti.
Bu sezon 25 Süper Lig maçında görev yapan Dorukhan Tököz, 1 gol atarken 2 de asiste imza attı. 25 yaşındaki yıldız futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.