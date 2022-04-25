BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA CANLI MAÇ İZLE 📺 BJK KASIMPAŞA maçı şifresiz, bedava, ücretsiz CANLI nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı Vodafone Park'ta oynanacak. Siyah beyazlı ekip kendi sahasında Avrupa bileti almak için kritik mücadeleye girişecek. Maçın hakemi Yasin Kol olarak duyurulurken, 11'ler de açıklandı. 38. kez karşı karşıya gelecek iki takım da bu akşam tüm gücünü gösterecek. Beşiktaş'ın Avrupa'daki kaderini belirleyecek maçta siyah beyazlıların nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu. İşte maçın yayın saati ve canlı yayınlanacağı kanal! BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA CANLI MAÇ İZLEME LİNKİ DE HABERİMİZDE!
BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 25 Nisan Pazartesi saat 20.30'da başlayacak. Vodafone Park'taki maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Heyecanlı maç beIN SPORTS HD1'de canlı yayınlanacak.
MAÇIN 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Güven, Batshuayi
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ouanes, Muleka
WELINTON GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi. Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Üst üste iki iç saha maçında Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi. Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Welinton Souza, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Welinton cezalı duruma düşmüştü
DEVRE SONU UYARISI
Ismael ve ekibi, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlerken futbolculara da aktarıldı. Paşa'nın ligin en formda ekiplerinden biri olduğuna dikkat çekip buna karşın ilk yarının sonlarında zaafiyet yaşandığı tespit edildi. 31 ve 45. dakikalar arasın ligin en çok gol yiyen 2. ekibi olan Paşa'nın bu bölümde 12 gol yediğine vurgu yapılıdı, ve 'son düdüğe kadar mücalede edin' denildi.