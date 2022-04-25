BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA CANLI MAÇ İZLE 📺 BJK KASIMPAŞA maçı şifresiz, bedava, ücretsiz CANLI nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

WELINTON GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi. Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Üst üste iki iç saha maçında Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi. Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Welinton Souza, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Welinton cezalı duruma düşmüştü

DEVRE SONU UYARISI

Ismael ve ekibi, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlerken futbolculara da aktarıldı. Paşa'nın ligin en formda ekiplerinden biri olduğuna dikkat çekip buna karşın ilk yarının sonlarında zaafiyet yaşandığı tespit edildi. 31 ve 45. dakikalar arasın ligin en çok gol yiyen 2. ekibi olan Paşa'nın bu bölümde 12 gol yediğine vurgu yapılıdı, ve 'son düdüğe kadar mücalede edin' denildi.