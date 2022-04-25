Özel Haber I Altyapı oyuncusuna en çok şans veren Beşiktaş ve Trabzonspor!





Bordo-Mavililer'de ise bu oran yüzde 18.9 oldu. Fenerbahçe'de bu sezon altyapıdan 3 isim ligde görev yaparken, Galatasaray'da ise 5 futbolcu forma şansı buldu. Süper Lig'de şu ana kadar altyapıdan futbolcu oynatmayan tek kulüp ise Kasımpaşa oldu.